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Урбанист Зайцев объяснил, как защитить Парамоновские склады в Ростове от сноса

31 мая 2023, 15:47
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовский урбанист объяснил, как защитить Парамоновские склады от сноса
Парамоновские склады нужно уберечь от разрушения природой, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский урбанист Артемий Зайцев

Артемий Зайцев советует выполнить консервацию складов: накрыть стены и защитить их от осадков.

«На мой комментарий о бездействии собственника, который жалеет деньги, правительство Ростовской области «успокоило», что Парамоновские склады являются объектом культурного наследия, а по федеральному закону №73 нельзя сносить ОКН», - рассказал урбанист.

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Он добавил, что собственник может дождаться, когда природа сама разрушит склады.

«Потом он попросит Минкульт РФ исключить памятники из реестра, потому что они развалились и ценности больше не представляют», - предположил дальнейшее развитие событий Артемий Зайцев.

Ранее RostovGazeta писала о том, что власти Ростовской области опровергли слухи о сносе Парамоновских складов в Ростове.

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