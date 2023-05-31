Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Артемий Зайцев советует выполнить консервацию складов: накрыть стены и защитить их от осадков.
«На мой комментарий о бездействии собственника, который жалеет деньги, правительство Ростовской области «успокоило», что Парамоновские склады являются объектом культурного наследия, а по федеральному закону №73 нельзя сносить ОКН», - рассказал урбанист.
Он добавил, что собственник может дождаться, когда природа сама разрушит склады.
«Потом он попросит Минкульт РФ исключить памятники из реестра, потому что они развалились и ценности больше не представляют», - предположил дальнейшее развитие событий Артемий Зайцев.
Ранее RostovGazeta писала о том, что власти Ростовской области опровергли слухи о сносе Парамоновских складов в Ростове.