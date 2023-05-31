Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Трагедия произошла 30 мая на Гребном канале в Ростове. Там проводился футбольный матч среди юношей 2010 года рождения. Из-за сильных порывов ветра упала одна из трибун на поле. В результате погибла мама одного из игроков, еще 35 человек пострадали.
В Федерации футбола Ростовской области заявили, что, несмотря на штормовое предупреждение, якобы не могли отменить матч, так как не нашли для этого официального повода. Соревнования запланировали еще в начале года, выбрал ориентировочные даты.
Председатель Федерации футбола Ростовской области Николай Сардак рассказал Don Mash, что турниры из-за плохой погоды вообще не отменяют. Он добавил, что днем 30 мая было солнечно, а дождь, ранее прогнозированный синоптиками, никто не ждал.
Напомним, ранее ФК «Ростов» отменил тренировку на «Ростов Арене» из-за дождя. Мяч во время игры застревал в лужах.