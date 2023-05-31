rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Изображение материала

В Федерации футбола объяснили, почему не отменили матч на Гребном канале в Ростове

31 мая 2023, 13:11
Фото: ГБУ ДО РО "СШОР №5"
В Федерации футбола объяснили, почему не отменили матч на Гребном канале в Ростове
Официального повода для отмены матча на Гребном канале в Ростове 30 мая не было, заявили в Федерации футбола региона.

Трагедия произошла 30 мая на Гребном канале в Ростове. Там проводился футбольный матч среди юношей 2010 года рождения. Из-за сильных порывов ветра упала одна из трибун на поле. В результате погибла мама одного из игроков, еще 35 человек пострадали.

В Ростове при обрушении трибун Гребного канала «Дон» 30 мая пострадали 24 ребенка
Узнать подробнее

В Федерации футбола Ростовской области заявили, что, несмотря на штормовое предупреждение, якобы не могли отменить матч, так как не нашли для этого официального повода. Соревнования запланировали еще в начале года, выбрал ориентировочные даты.

Председатель Федерации футбола Ростовской области Николай Сардак рассказал Don Mash, что турниры из-за плохой погоды вообще не отменяют. Он добавил, что днем 30 мая было солнечно, а дождь, ранее прогнозированный синоптиками, никто не ждал.

Напомним, ранее ФК «Ростов» отменил тренировку на «Ростов Арене» из-за дождя. Мяч во время игры застревал в лужах.

Читайте также:
Спортшкола, где произошло ЧП 30 мая, потратила на трибуны 2,3 млн рублей в 2022 годуВсе спортивные конструкции проверят в Ростове после трагедии на Гребном каналеВ Ростове-на-Дону запретили посещать стадионы после ЧП на Гребном канале с 31 мая
#Алина Заярная#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Общество#Обрушение трибуны на Гребном канале "Дон" 30 мая#Новости#Ростов-на-Дону#Происшествие#Погода в Ростове#Дети#Гребной канал в Ростове
Подпишитесь
В Ростове подсчитывают пострадавших на Гребном канале и отменяют мероприятия к 1 июня
Сегодня, 15:11
Урбанист Зайцев объяснил, как защитить Парамоновские склады в Ростове от сноса
Сегодня, 15:47
Из-за ливня движение машин ограничили на улицах Малиновского и Шоссейной в Ростове
Сегодня, 15:36
Власти рассказали о последствиях трагедии на Гребном канале в Ростове-на-Дону
Сегодня, 15:14
Современный ландшафтный дизайн во дворе ЖК «Измаильский экоквартал» в Ростове
Вчера, 09:08
Почта Банк: Наступает лучшее время для открытия вклада
Сегодня, 06:35