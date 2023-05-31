В Подмосковье начнут делать растительное молоко из люпина

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
Новую землю для посадки растений фермеры получили по программе «Подмосковные 10 га», пишет 360tv.ru. Благодаря гранту «Агростартап» им удалось приобрести два участка земли. На одном высадили малину, а на другом планируют посеять люпин.
В данное время аграрии уже обрабатывают и готовят полученную землю к высадке люпина. Бобовый цветок используют для создания растительного молока и других продуктов. Также в хозяйстве выращивают скороспелые дыни, арбузы, картофель, будущем к ассортименту добавятся тыква, огурцы, помидоры и пшеница.