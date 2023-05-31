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Published Сегодня, 17:22

Modified Сегодня, 17:25

Updated Сегодня, 17:25

В Подмосковье начнут делать растительное молоко из люпина

31 мая 2023, 17:22
Фермерское хозяйство из подмосковных Серебряных Прудов начнет производство растительного молока из люпина.

Новую землю для посадки растений фермеры получили по программе «Подмосковные 10 га», пишет 360tv.ru. Благодаря гранту «Агростартап» им удалось приобрести два участка земли. На одном высадили малину, а на другом планируют посеять люпин.

В данное время аграрии уже обрабатывают и готовят полученную землю к высадке люпина. Бобовый цветок используют для создания растительного молока и других продуктов. Также в хозяйстве выращивают скороспелые дыни, арбузы, картофель, будущем к ассортименту добавятся тыква, огурцы, помидоры и пшеница.

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