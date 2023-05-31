В Подмосковье начнут делать растительное молоко из люпина

В данное время аграрии уже обрабатывают и готовят полученную землю к высадке люпина. Бобовый цветок используют для создания растительного молока и других продуктов. Также в хозяйстве выращивают скороспелые дыни, арбузы, картофель, будущем к ассортименту добавятся тыква, огурцы, помидоры и пшеница.