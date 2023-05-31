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В Ростове число пострадавших при обрушении трибуны выросло до 36 человек

31 мая 2023, 06:41
Фото: 82.mchs.gov.ru
В Ростове число пострадавших при обрушении трибуны выросло до 36 человек
В Ростове при обрушении трибуны на Гребном канале «Дон» пострадали уже более 30 человек, об этом сообщил портал ТАСС.

Информационное агентство со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева объявило, что во вчерашнем инциденте с трибунами Гребного канала «Дон» пострадали уже 36 человек. О соотношении количества взрослых к детям пока неизвестно, однако, напомним, что накануне представители МЧС сообщали о том, что на трибунах находилось порядка 30 человек.

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Вечером 30 мая непогода и штормовой ветер спровоцировали падение переносных трибун на Гребном канале, где проходил детский матч по футболу. Конструкция опрокинулась на взрослых и детей, которые прятались от дождя. Как минимум 15 детей получили закрытые травмы головы, одна женщина погибла в результате инцидента.

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