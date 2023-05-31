В Ростове число пострадавших при обрушении трибуны выросло до 36 человек

Информационное агентство со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева объявило, что во вчерашнем инциденте с трибунами Гребного канала «Дон» пострадали уже 36 человек. О соотношении количества взрослых к детям пока неизвестно, однако, напомним, что накануне представители МЧС сообщали о том, что на трибунах находилось порядка 30 человек.