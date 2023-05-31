В Ростове число пострадавших при обрушении трибуны выросло до 36 человек

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:44
Информационное агентство со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева объявило, что во вчерашнем инциденте с трибунами Гребного канала «Дон» пострадали уже 36 человек. О соотношении количества взрослых к детям пока неизвестно, однако, напомним, что накануне представители МЧС сообщали о том, что на трибунах находилось порядка 30 человек.
Вечером 30 мая непогода и штормовой ветер спровоцировали падение переносных трибун на Гребном канале, где проходил детский матч по футболу. Конструкция опрокинулась на взрослых и детей, которые прятались от дождя. Как минимум 15 детей получили закрытые травмы головы, одна женщина погибла в результате инцидента.