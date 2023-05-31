В Ростове к 22 годам заключения приговорил сторонника и вербовщика ИГИЛ*

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
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Updated Сегодня, 11:12
В среду, 31 мая, сотрудники пресс-службы объявили, что в Ростове огласили приговор по делу Николая Глазунова, подозреваемого в участии и содействии деятельности террористической организации.
В ноябре 2020 года Глазунов, находясь в колонии в Ставропольском крае, принес присягу лидеру ИГИЛ*, записал ее и отправил участнику террористической организации.
Уже в 2021 году с 1 января по 20 марта Глазунов убедил других заключенных колонии также вступить в запрещенную организацию.
По решению суда Глазунова признали виновным, он проведет 22 года в колонии особого режима, а первые четыре года в тюрьме. Приговор можно обжаловать в апелляции.
Ранее в Ростове объявили приговор боевику, который готовил теракт в Ставрополе.
* — обращаем внимание, что девять лет назад Верховный суд РФ признал ИГИЛ террористической организацией и строго запретил ее деятельность на территории России.