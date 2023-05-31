Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
В июне 2022 года фигурант бросил «коктейль Молотова» на тротуар рядом со зданием, где висело патриотическое изображение. После этого он скрылся, но через два дня совершил еще одно преступление.
В этот раз Паскарь поджег фитиль заранее подготовленной им стеклянной бутылки, после чего бросил в сторону входной двери здания УФСБ по Краснодарскому краю. После этого он нарисовал краской на лице две полосы желтого и синего цвета, оставшись на месте происшествия. Здесь его и задержали, после чего возбудили уголовное дело.
Теперь суд приговорил обвиняемого к 8,5 годам заключения в колонии строгого режима. Это решение еще не вступило в законную силу.
Ранее ростовчане заявили о возможном поджоге машины с ларьком в ночь на 27 мая.