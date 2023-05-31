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В Ростове-на-Дону осудили мужчину за поджог здания УФСБ

31 мая 2023, 12:21
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону осудили мужчину за поджог здания УФСБ
В Ростове-на-Дону огласили приговор Игорю Паскарю за поджог здания УФСБ, сообщает Южный окружной военный суд.

В июне 2022 года фигурант бросил «коктейль Молотова» на тротуар рядом со зданием, где висело патриотическое изображение. После этого он скрылся, но через два дня совершил еще одно преступление.

В этот раз Паскарь поджег фитиль заранее подготовленной им стеклянной бутылки, после чего бросил в сторону входной двери здания УФСБ по Краснодарскому краю. После этого он нарисовал краской на лице две полосы желтого и синего цвета, оставшись на месте происшествия. Здесь его и задержали, после чего возбудили уголовное дело. 

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Теперь суд приговорил обвиняемого к 8,5 годам заключения в колонии строгого режима. Это решение еще не вступило в законную силу. 

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