В этот раз Паскарь поджег фитиль заранее подготовленной им стеклянной бутылки, после чего бросил в сторону входной двери здания УФСБ по Краснодарскому краю. После этого он нарисовал краской на лице две полосы желтого и синего цвета, оставшись на месте происшествия. Здесь его и задержали, после чего возбудили уголовное дело.