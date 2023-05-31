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В Ростове откроют филиал фонда поддержки семей участников спецоперации

31 мая 2023, 06:33
Фото: mil.ru
В Ростове откроют филиал фонда поддержки семей участников спецоперации
В Ростове-на-Дону состоится открытие филиала государственного фонда поддержки семей участников спецоперации «Защитники Отечества».

Напомним, что филиалы фонда открывают по всей стране. В Ростовской области он распахнет свои двери 1 июня, здесь будут оказывать помощь участникам спецоперации и членам их семей.

В связи с этим в среду, 31 мая, губернатор Василий Голубев посетит филиал, который расположен в Ростове.

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До этого глава региона рассказывал об утверждении единого стандарта помощи военнослужащим. По нему в каждом субъекте военнослужащему и его семье будут предоставлять большое количество мер поддержки.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Помощь нуждающимся#Фонд поддержки семей#Помощь военоослужащим#Илья Протвинов
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