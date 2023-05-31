Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Updated Сегодня, 06:35
Напомним, что филиалы фонда открывают по всей стране. В Ростовской области он распахнет свои двери 1 июня, здесь будут оказывать помощь участникам спецоперации и членам их семей.
В связи с этим в среду, 31 мая, губернатор Василий Голубев посетит филиал, который расположен в Ростове.
До этого глава региона рассказывал об утверждении единого стандарта помощи военнослужащим. По нему в каждом субъекте военнослужащему и его семье будут предоставлять большое количество мер поддержки.