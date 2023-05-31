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В Ростове подсчитывают пострадавших на Гребном канале и отменяют мероприятия к 1 июня

31 мая 2023, 15:11
Фото: donland.ru
В Ростове подсчитывают пострадавших на Гребном канале и отменяют мероприятия к 1 июня
В Ростове количество пострадавших после трагедии на Гребном канале возросло до 36 человек, после инцидента в городе отменили уличные массовые мероприятия, намеченные на 1 июня, тем временем власти переживают из-за возможного срыва сдачи в эксплуатацию крупных ЖК.

Пострадавшие

Во вторник, 30 мая, трагедия произошла на Гребном канале в Ростове. Там во время футбольного матча среди юниоров из-за сильного порыва ветра опрокинулась трибуна. В результате инцидента погибла женщина — мать одного из футболистов.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал журналистам, что травмы получили 36 человек, в том числе 24 ребенка и тренер. Четверо детей до сих пор находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Сейчас расследование инцидента продолжается. Возбуждено уголовное дело.

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Отмена мероприятий

В Ростове продлили штормовое предупреждение. В городе продолжаются мощные ливни с градом, сопровождаемые порывистым ветром.

Трагедия на Гребном канале вызвала бурные обсуждения среди ростовчан. Они возмущены случившимся и приносят слова соболезнования и поддержки родственникам погибшей в результате инцидента женщины и покалеченных детей.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко заявил, что из-за штормового предупреждения праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей 1 июня решено перенести в закрытые помещения. Фестиваль спорта и другие массовые мероприятия проведут в парках позже, когда в городе воцарится солнечная и ясная погода.

Отмена мероприятийОтмена мероприятий
Отмена мероприятий
Фото: donland.ru
Уличные мероприятия массово отменяют 1 июня в Ростове после ЧП на Гребном канале
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Тревога из-за жилья

В правительстве Ростовской области заявили об опасениях, вызванных застройщиком «МСК». Власти подозревают, что он сорвет сроки сдачи в эксплуатацию крупных ростовских новостроек.

Эксперты отметили, что в Ростове наметилось снижение темпов строительства застройщиком «МСК». В этом году компания должна сдать в эксплуатацию 186 тысяч квадратных метров жилья. Для роста темпов строительства дополнительные деньги направили на работы в ЖК «Грин Парк», ЖК «Сердце Ростова» и ЖК «Рубин».

Однако власти все равно заявляют, что строительство объектов не стало продвигаться быстрее, это «само по себе вызывает опасения». Заместитель губернатора Ростовской области Владимир Окунев добавил, что подрядчикам, занимающимся строительством социальных и жилых объектов, нужно перестать использовать в качестве оправдания собственной нерасторопности погодные условия или некачественную ПСД.

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