Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Во вторник, 30 мая, трагедия произошла на Гребном канале в Ростове. Там во время футбольного матча среди юниоров из-за сильного порыва ветра опрокинулась трибуна. В результате инцидента погибла женщина — мать одного из футболистов.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал журналистам, что травмы получили 36 человек, в том числе 24 ребенка и тренер. Четверо детей до сих пор находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Сейчас расследование инцидента продолжается. Возбуждено уголовное дело.
В Ростове продлили штормовое предупреждение. В городе продолжаются мощные ливни с градом, сопровождаемые порывистым ветром.
Трагедия на Гребном канале вызвала бурные обсуждения среди ростовчан. Они возмущены случившимся и приносят слова соболезнования и поддержки родственникам погибшей в результате инцидента женщины и покалеченных детей.
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко заявил, что из-за штормового предупреждения праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей 1 июня решено перенести в закрытые помещения. Фестиваль спорта и другие массовые мероприятия проведут в парках позже, когда в городе воцарится солнечная и ясная погода.
В правительстве Ростовской области заявили об опасениях, вызванных застройщиком «МСК». Власти подозревают, что он сорвет сроки сдачи в эксплуатацию крупных ростовских новостроек.
Эксперты отметили, что в Ростове наметилось снижение темпов строительства застройщиком «МСК». В этом году компания должна сдать в эксплуатацию 186 тысяч квадратных метров жилья. Для роста темпов строительства дополнительные деньги направили на работы в ЖК «Грин Парк», ЖК «Сердце Ростова» и ЖК «Рубин».
Однако власти все равно заявляют, что строительство объектов не стало продвигаться быстрее, это «само по себе вызывает опасения». Заместитель губернатора Ростовской области Владимир Окунев добавил, что подрядчикам, занимающимся строительством социальных и жилых объектов, нужно перестать использовать в качестве оправдания собственной нерасторопности погодные условия или некачественную ПСД.