Однако власти все равно заявляют, что строительство объектов не стало продвигаться быстрее, это «само по себе вызывает опасения». Заместитель губернатора Ростовской области Владимир Окунев добавил, что подрядчикам, занимающимся строительством социальных и жилых объектов, нужно перестать использовать в качестве оправдания собственной нерасторопности погодные условия или некачественную ПСД.