В Ростове при обрушении трибун Гребного канала «Дон» 30 мая пострадали 24 ребенка

Напомним, во вторник, 30 мая, более 30 человек пострадали при обрушении трибун Гребного канала «Дон» во время шторма, накрывшего Ростовскую область. Порыв ветра просто опрокинул металлическую конструкцию с навесами, ранив 36 зрителей и участников детского футбольного матча.