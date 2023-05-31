В Ростове при обрушении трибун Гребного канала «Дон» 30 мая пострадали 24 ребенка

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Напомним, во вторник, 30 мая, более 30 человек пострадали при обрушении трибун Гребного канала «Дон» во время шторма, накрывшего Ростовскую область. Порыв ветра просто опрокинул металлическую конструкцию с навесами, ранив 36 зрителей и участников детского футбольного матча.
Сейчас ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ сообщает, что травмы получили 24 ребенка и 12 взрослых, включая одну погибшую батайчанку. Четверо детей находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Ранее губернатор Голубев рассказал, как себя чувствует мальчик, чье состояние врачи оценивали как крайне тяжелое.