rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Изображение материала

В Ростове при обрушении трибун Гребного канала «Дон» 30 мая пострадали 24 ребенка

31 мая 2023, 08:18
Фото: donland.ru
В Ростове при обрушении трибун Гребного канала «Дон» 30 мая пострадали 24 ребенка
В Ростове при обрушении трибун Гребного канала «Дон» пострадали 24 ребенка, об этом рассказал портал ТАСС.

Напомним, во вторник, 30 мая, более 30 человек пострадали при обрушении трибун Гребного канала «Дон» во время шторма, накрывшего Ростовскую область. Порыв ветра просто опрокинул металлическую конструкцию с навесами, ранив 36 зрителей и участников детского футбольного матча.

«Куда мы катимся?»: ростовчане призвали губернатора Голубева проверить Гребной канал
Узнать подробнее

Сейчас ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ сообщает, что травмы получили 24 ребенка и 12 взрослых, включая одну погибшую батайчанку. Четверо детей находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Ранее губернатор Голубев рассказал, как себя чувствует мальчик, чье состояние врачи оценивали как крайне тяжелое.

Читайте также:
Голубев рассказал о состоянии тяжело раненого на Гребном канале мальчика в РостовеВ Сети появились кадры за секунды до обрушения трибун на Гребном канале в РостовеОдним из тяжелых пострадавших на Гребном канале в Ростове оказался футбольный тренер
#Надежда Пустяк#Происшествие#18+#Ливень в Ростове#Погода в Ростове#Дети#Гребной канал в Ростове#ЧС#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Обрушение трибуны на Гребном канале "Дон" 30 мая#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Момент взрыва в доме в Ростове-на-Дону вечером 30 мая попал на видео
Сегодня, 06:11
Ростовский депутат Бородай заявил, что поражение ВСУ должно завершиться взятием Киева
Сегодня, 05:47
Очевидцы рассказали, как падали трибуны в Ростове и пострадали 26 человек 30 мая
Сегодня, 05:07
Современный ландшафтный дизайн во дворе ЖК «Измаильский экоквартал» в Ростове
Вчера, 09:08
Почта Банк: Наступает лучшее время для открытия вклада
Сегодня, 06:35
Ростовские новости о цыганской карьере и губительных перепадах температуры
5 января 2022, 16:03