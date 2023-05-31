rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Изображение материала

В Ростове рассказали о травмах мальчика, серьезно пострадавшего на Гребном канале

31 мая 2023, 10:28
Фото: donland.ru
В Ростове рассказали о травмах мальчика, серьезно пострадавшего на Гребном канале
В Ростове родные рассказали о характере травм мальчика в крайне тяжелом состоянии, который пострадал при обрушении трибун Гребного канала, об этом сообщил местный телеканал «ДОH-24».

Напомним, накануне вечером на Гребном канале «Дон» ветер снес трибуны со зрителями, нанеся травмы 36 дончанам, 24 из них были несовершеннолетними.

Четыре ребенка оказались в тяжелом состоянии. Родные одного из мальчиков рассказали, что у юного футболиста подозревают кровоизлияние в мозг, кроме этого, у ребенка рваные раны на лице и швы на ногах.

В Ростове при обрушении трибун Гребного канала «Дон» 30 мая пострадали 24 ребенка
Узнать подробнее

Его мама, которая также была на матче, получила сотрясение мозга с открытой ЧМТ и перелом крестца.

Ранее губернатора Голубева попросили провести проверку Гребного канала.

Читайте также:
Голубев рассказал о состоянии тяжело раненого на Гребном канале мальчика в РостовеВ Сети появились кадры за секунды до обрушения трибун на Гребном канале в РостовеОдним из тяжелых пострадавших на Гребном канале в Ростове оказался футбольный тренер
#Надежда Пустяк#Происшествие#Погода в Ростове#18+#Дети#Гребной канал в Ростове#Гибель человека#МЧС#Больница#Здоровье#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Обрушение трибуны на Гребном канале "Дон" 30 мая#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Момент взрыва в доме в Ростове-на-Дону вечером 30 мая попал на видео
Сегодня, 06:11
Ростовский депутат Бородай заявил, что поражение ВСУ должно завершиться взятием Киева
Сегодня, 05:47
Очевидцы рассказали, как падали трибуны в Ростове и пострадали 26 человек 30 мая
Сегодня, 05:07
Современный ландшафтный дизайн во дворе ЖК «Измаильский экоквартал» в Ростове
Вчера, 09:08
Почта Банк: Наступает лучшее время для открытия вклада
Сегодня, 06:35
Ростовские новости о цыганской карьере и губительных перепадах температуры
5 января 2022, 16:03