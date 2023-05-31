В Ростове рассказали о травмах мальчика, серьезно пострадавшего на Гребном канале

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Напомним, накануне вечером на Гребном канале «Дон» ветер снес трибуны со зрителями, нанеся травмы 36 дончанам, 24 из них были несовершеннолетними.
Четыре ребенка оказались в тяжелом состоянии. Родные одного из мальчиков рассказали, что у юного футболиста подозревают кровоизлияние в мозг, кроме этого, у ребенка рваные раны на лице и швы на ногах.
Его мама, которая также была на матче, получила сотрясение мозга с открытой ЧМТ и перелом крестца.
Ранее губернатора Голубева попросили провести проверку Гребного канала.