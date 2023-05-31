В Ростове задержали организатора взрыва на детской площадке 30 мая

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области объявил, что в Ростове задержали мужчину, который накануне взорвал петарду на детской площадке по улице Печерского.
По предварительной информации, жители Октябрьского района обратились в полицию из-за громкого хлопка, раздавшегося на детской площадке. Прибывшим полицейским удалось задержать мужчину.
Теперь им предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего, чтобы принять решение в отношении нарушителя спокойствия.
Ранее в Ростове неизвестный мужчина подорвал крышу жилого дома.