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В Ростове задержали организатора взрыва на детской площадке 30 мая

31 мая 2023, 09:42
Фото: mil.ru
В Ростове задержали организатора взрыва на детской площадке 30 мая
В Ростове задержали мужчину, который может быть причастен к организации взрыва на детской площадке в Октябрьском районе города, об этом сообщили местные СМИ.

Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области объявил, что в Ростове задержали мужчину, который накануне взорвал петарду на детской площадке по улице Печерского.

По предварительной информации, жители Октябрьского района обратились в полицию из-за громкого хлопка, раздавшегося на детской площадке. Прибывшим полицейским удалось задержать мужчину.

Момент взрыва в доме в Ростове-на-Дону вечером 30 мая попал на видео
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Теперь им предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего, чтобы принять решение в отношении нарушителя спокойствия.

Ранее в Ростове неизвестный мужчина подорвал крышу жилого дома.

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