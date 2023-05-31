В Ростовской области 30 мая произошла авария с участием двух зерновозов

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
Во вторник, 30 мая, около 17.40 мск на трассе «Ростов-на-Дону — Азов» произошла авария с двумя зерновозами FAW. Автомобили были повреждены, но водители и другие автомобилисты не пострадали.
Telegram-канал «Азов события» уточняет, что столкновение произошло у заправок-«близнецов», авария вызвала серьезный затор.
«От удара кабина первой фуры буквально рассыпалась по дороге», — добавили авторы канала.
Ранее в Ростовской области произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. В нем пострадали два человека.