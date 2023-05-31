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В Ростовской области 30 мая произошла авария с участием двух зерновозов

31 мая 2023, 09:45
Фото: 1MI
В Ростовской области 30 мая произошла авария с участием двух зерновозов
В Ростовской области на трассе «Ростов-на-Дону — Азов» столкнулись два зерновоза марки FAW, об этом сообщили в пресс-службе донского УГИБДД.

Во вторник, 30 мая, около 17.40 мск на трассе «Ростов-на-Дону — Азов» произошла авария с двумя зерновозами FAW. Автомобили были повреждены, но водители и другие автомобилисты не пострадали.

Telegram-канал «Азов события» уточняет, что столкновение произошло у заправок-«близнецов», авария вызвала серьезный затор.

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Telegram-канал «Азов события» уточняет, что столкновение произошло у заправок-«близнецов», авария вызвала серьезный затор.
Видео: t.me/azov_sobytiya

«От удара кабина первой фуры буквально рассыпалась по дороге», — добавили авторы канала.

Ранее в Ростовской области произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. В нем пострадали два человека.

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