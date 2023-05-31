В Ростовской области мужчина пытался зарезать экс-жену из-за запрета общения с сыном

По предварительной информации, бывшие супруги приехали из ХМАО в Ростовскую область из-за похорон матери мужчины. Уже после них между бывшими супругами возник конфликт на почве обсуждения вопроса о том, может ли отец видеться с несовершеннолетним сыном, проживающим с матерью, и может ли мужчина оставить ребенка себе. В какой-то момент аргументы закончились, и мужчина нанес бывшей жене девять ударов ножом, пострадавшую госпитализировали.