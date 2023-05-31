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В Ростовской области мужчина пытался зарезать экс-жену из-за запрета общения с сыном

31 мая 2023, 06:29
Фото: 1MI
В Ростовской области мужчина пытался зарезать экс-жену из-за запрета общения с сыном
В Ростовской области задержали жителя ХМАО, который напал на бывшую жену с ножом из-за запрета на общение с ребенком, об этом сообщили в Telegram-канале.

Ural_Mash объявил, что в Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в нападении на бывшую жену.

По предварительной информации, бывшие супруги приехали из ХМАО в Ростовскую область из-за похорон матери мужчины. Уже после них между бывшими супругами возник конфликт на почве обсуждения вопроса о том, может ли отец видеться с несовершеннолетним сыном, проживающим с матерью, и может ли мужчина оставить ребенка себе. В какой-то момент аргументы закончились, и мужчина нанес бывшей жене девять ударов ножом, пострадавшую госпитализировали.

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Фото: ТГ канал url_mash

Сейчас по факту произошедшего возбудили уголовное дело, если вина мужчины будет доказана — его наказание может составить до двух лет заключения.

Ранее в Ростовской области женщина зарезала собственную мать.

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