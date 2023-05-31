В Ростовской области неисправная проводка стала причиной трех пожаров 30 мая

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
По словам представителей ведомства первый пожар возник в СНТ «Березка» в Ростове. Короткое замыкание спровоцировало пожар в кухне частного дома, а пламя охватило два квадратных метра.
Второй пожар произошел в Волгодонске в многоэтажном доме на улице Кошевого. Здесь также сгорела кухня на первом этаже, огонь уничтожил или повредил домашние вещи с мебелью на площади 20 квадратных метров. Пожарным удалось спасти шесть человек.
Кроме того в Большой Мартыновке в переулке Озова из-за замыкания электропроводки загорелась летняя кухня площадью 10 квадратов.
«С начала года по причине короткого замыкания электропроводки и неисправности электрооборудования произошло 499 пожаров», — уточнили в МЧС по Ростовской области.
Ранее в Ростове на видео попал момент взрыва в жилом доме.