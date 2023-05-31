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В Ростовской области неисправная проводка стала причиной трех пожаров 30 мая

31 мая 2023, 09:11
Фото: 37.mchs.gov.ru
В Ростовской области неисправная проводка стала причиной трех пожаров 30 мая
В Ростовской области короткое замыкание стало причиной трех пожаров 30 мая, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

По словам представителей ведомства первый пожар возник в СНТ «Березка» в Ростове. Короткое замыкание спровоцировало пожар в кухне частного дома, а пламя охватило два квадратных метра.

Второй пожар произошел в Волгодонске в многоэтажном доме на улице Кошевого. Здесь также сгорела кухня на первом этаже, огонь уничтожил или повредил домашние вещи с мебелью на площади 20 квадратных метров. Пожарным удалось спасти шесть человек.

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Кроме того в Большой Мартыновке в переулке Озова из-за замыкания электропроводки загорелась летняя кухня площадью 10 квадратов.

«С начала года по причине короткого замыкания электропроводки и неисправности электрооборудования произошло 499 пожаров», — уточнили в МЧС по Ростовской области.

Ранее в Ростове на видео попал момент взрыва в жилом доме.

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