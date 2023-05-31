В Ростовской области неисправная проводка стала причиной трех пожаров 30 мая

Второй пожар произошел в Волгодонске в многоэтажном доме на улице Кошевого. Здесь также сгорела кухня на первом этаже, огонь уничтожил или повредил домашние вещи с мебелью на площади 20 квадратных метров. Пожарным удалось спасти шесть человек.