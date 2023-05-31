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В Ростовской области приостановили дело о требовании 800 млн у Минстроя

31 мая 2023, 13:06
Фото: donland.ru/
В Ростовской области приостановили дело о требовании 800 млн у Минстроя
Суд приостановил производство по делу между Минстроем Ростовской области и организацией «Ростовгражданпроект», говорится в документах арбитражного суда.

Ранее «Ростовгражданпроект» потребовал у министерства погасить долг на сумму 731 миллион рублей, а также выплатить пени на 62 миллиона. Истец был подрядчиком строительства областной инфекционной больницы.

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До этого СМИ писали, что компания якобы не получила деньги за выполненные работы. Это все привело к судебным тяжбам.

Теперь стало известно, что производство по этому делу пока приостановили. О дате возобновления информации нет.

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