Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Ранее «Ростовгражданпроект» потребовал у министерства погасить долг на сумму 731 миллион рублей, а также выплатить пени на 62 миллиона. Истец был подрядчиком строительства областной инфекционной больницы.
До этого СМИ писали, что компания якобы не получила деньги за выполненные работы. Это все привело к судебным тяжбам.
Теперь стало известно, что производство по этому делу пока приостановили. О дате возобновления информации нет.