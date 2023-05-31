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В Сети появились кадры за секунды до обрушения трибун на Гребном канале в Ростове

31 мая 2023, 07:43
Фото: unsplash.com/Kenny Eliason
В Сети появились кадры за секунды до обрушения трибун Гребного канала Ростова
В Сети опубликовали видео очевидцев обрушения трибун на Гребном канале Ростова-на-Дону, кадрами поделились донские СМИ.

Газета «Молот» поделилась видео очевидцев трагедии на Гребном канале «Дон» в Ростове-на-Дону. На кадрах запечатлены веселые дети и родители, которые прячутся от дождя и ветра на трибунах, перешучиваясь о том, как скоро удастся возобновить игру.

Через считанные секунды трибуна опрокинется, погребая под собой участников турнира, сопровождающих и зрителей, унося с собой жизнь матери одного из футболистов.

Одним из тяжелых пострадавших на Гребном канале в Ростове оказался футбольный тренер
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Видео: t.me/gazetamolot

Очевидцы уточняют, что причиной трагедии с 36 пострадавшими и одной жертвой стал перегруз неустойчивых трибун и штормовой ветер.

«Если бы матч проходил в июле под палящим солнцем, все болельщики так же поднялись бы в тень на трибуну, и она бы из-за ветра опрокинулась, потому что неустойчивая», — цитируют одного из родителей авторы канала.

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