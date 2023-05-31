В Сети появились кадры за секунды до обрушения трибун на Гребном канале в Ростове

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Газета «Молот» поделилась видео очевидцев трагедии на Гребном канале «Дон» в Ростове-на-Дону. На кадрах запечатлены веселые дети и родители, которые прячутся от дождя и ветра на трибунах, перешучиваясь о том, как скоро удастся возобновить игру.
Через считанные секунды трибуна опрокинется, погребая под собой участников турнира, сопровождающих и зрителей, унося с собой жизнь матери одного из футболистов.
Очевидцы уточняют, что причиной трагедии с 36 пострадавшими и одной жертвой стал перегруз неустойчивых трибун и штормовой ветер.
«Если бы матч проходил в июле под палящим солнцем, все болельщики так же поднялись бы в тень на трибуну, и она бы из-за ветра опрокинулась, потому что неустойчивая», — цитируют одного из родителей авторы канала.