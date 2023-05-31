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Василий Голубев станет лидером команды «Единой России» на выборах в донской парламент

31 мая 2023, 17:07
Фото: Телеграм-канал Александра Ищенко
На Конференции Ростовского регионального отделения партии «Единая Россия» в качестве лидера команды на предстоящих выборах нового созыва донского парламента будет выдвинута кандидатура губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Об этом сообщил в своем телеграм канале председатель Законодательного собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ищенко.
— Только что Генсовет предложил ряду глав субъектов Федерации возглавить списки партии на региональных выборах, — написал депутат.
Напомним, что выборы в донской парламент пройдут в сентябре текущего года, во всех районах области с 22 по 28 мая прошло предварительное голосование. Как отметили депутаты фракции «Единая Россия», явка избирателей составила 10%, что в количественном эквиваленте равняется 319 тысячам жителей Ростовской области, которые отдали свои голоса за их кандидатов.

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