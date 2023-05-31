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Власти рассказали о последствиях трагедии на Гребном канале в Ростове-на-Дону

31 мая 2023, 15:14
Фото: Donland.ru
Власти рассказали о последствиях трагедии на Гребном канале в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в результате опрокидывания трибуны на Гребном канале «Дон» пострадали 36 человек, в том числе 24 ребенка, сообщили в правительстве региона.

В данный момент госпитализированы 19 несовершеннолетних и семь взрослых. В среду в связи с улучшением состояния на амбулаторное лечение перевели двоих маленьких пациентов и одного взрослого.

«Состояние шести взрослых оценивается как средней степени тяжести, еще одному сделали операцию и он находится в тяжелом состоянии. В реанимации лежат также трое детей», — уточнили в правительстве.

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Отмечается, что состояние 15 несовершеннолетних - средней степени тяжести. Сейчас помощь оказывают всем раненым, а по тяжелым пациентам провели консультации со специалистами федеральных центров.

Напомним, что трибуна опрокинулась во вторник, 30 мая, из-за сильного ветра. Это произошло по время футбольного матча среди детей. Известно, что погибла женщина.

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