Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
В данный момент госпитализированы 19 несовершеннолетних и семь взрослых. В среду в связи с улучшением состояния на амбулаторное лечение перевели двоих маленьких пациентов и одного взрослого.
«Состояние шести взрослых оценивается как средней степени тяжести, еще одному сделали операцию и он находится в тяжелом состоянии. В реанимации лежат также трое детей», — уточнили в правительстве.
Отмечается, что состояние 15 несовершеннолетних - средней степени тяжести. Сейчас помощь оказывают всем раненым, а по тяжелым пациентам провели консультации со специалистами федеральных центров.
Напомним, что трибуна опрокинулась во вторник, 30 мая, из-за сильного ветра. Это произошло по время футбольного матча среди детей. Известно, что погибла женщина.