Напомним, что уже 30 мая жители Ростова рассказали RostovGazeta, что нелегальный рынок на Сержантова продолжает свою работу. Порядок там не могут на вести уже несколько лет. Полиция, находящаяся напротив стихийного рынка, никак не реагирует на нарушение закона прямо у себя под носом. Ситуация становится более злободневной в контексте дела о полицейском ОПГ в Ростове, крышевавшем нелегальные рынки и ларьки города.