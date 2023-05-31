Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Управление торговли Ростова заявило, что организовало проверку на улице Сержантова по факту незаконной торговли. Нелегальный базар регулярно открывается там напротив здания полиции. Чиновники заверяют, что привлекли нарушителей к административной ответственности.
«На момент выхода несанкционированная торговля ликвидируется в полном объеме», — пишут власти.
Крайние проверки проводились на Сержантова 25 и 29 мая. Тогда же незаконная торговля там была ликвидирована, добавили в управлении торговли.
Напомним, что уже 30 мая жители Ростова рассказали RostovGazeta, что нелегальный рынок на Сержантова продолжает свою работу. Порядок там не могут на вести уже несколько лет. Полиция, находящаяся напротив стихийного рынка, никак не реагирует на нарушение закона прямо у себя под носом. Ситуация становится более злободневной в контексте дела о полицейском ОПГ в Ростове, крышевавшем нелегальные рынки и ларьки города.