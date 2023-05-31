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Власти Ростова снова отчитались о ликвидации нелегального рынка на Сержантова

31 мая 2023, 15:32
Фото: rostovgazeta.ru
Власти Ростова снова отчитались о ликвидации нелегального рынка на Сержантова
Незаконная торговля на улице Сержантова в Ростове пресечена 25 и 29 мая, заявили в администрации города.

Управление торговли Ростова заявило, что организовало проверку на улице Сержантова по факту незаконной торговли. Нелегальный базар регулярно открывается там напротив здания полиции. Чиновники заверяют, что привлекли нарушителей к административной ответственности.

«На момент выхода несанкционированная торговля ликвидируется в полном объеме», — пишут власти.

Большой нелегальный базар работает у входа в здание полиции на Сержантова в Ростове
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Крайние проверки проводились на Сержантова 25 и 29 мая. Тогда же незаконная торговля там была ликвидирована, добавили в управлении торговли.

Напомним, что уже 30 мая жители Ростова рассказали RostovGazeta, что нелегальный рынок на Сержантова продолжает свою работу. Порядок там не могут на вести уже несколько лет. Полиция, находящаяся напротив стихийного рынка, никак не реагирует на нарушение закона прямо у себя под носом. Ситуация становится более злободневной в контексте дела о полицейском ОПГ в Ростове, крышевавшем нелегальные рынки и ларьки города.

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