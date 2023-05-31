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Власти собираются решить проблему с недофинансированием школ в Ростовской области

31 мая 2023, 17:27
Фото: 1MI
В Ростовской области собрались решить проблему с недофинансированием школ
В Ростовской области собрались решить проблему с недофинансированием школ, правки внесут в областной закон «Об образовании».

Образовательные учреждения в Ростовской области в течение нескольких лет страдали от недофинансирования из регионального бюджета. Суммы зарплат сотрудников, покупки необходимого инвентаря совершаются из нормативов, определенных постановлением правительства региона.

Вместе с тем ежегодная инфляция учитывалась властями только при расходах на заработные платы. Для прочих статей расходов рост цен не учитывали. Это привело к тому, что нормативы дотаций из бюджета либо не менялись, либо вообще снижались.

Например, в 2017 году на один учебник для начальной школы выделялось 2049 рублей. В 2023 году норматив снизился до 1856 рублей, несмотря на инфляцию.

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Власти обратили внимание на недочет и решили внести правки в областной закон «Об образовании». Теперь при определении нормативов будет учитываться предполагаемый рост инфляции. Это поможет школам обновить материально-техническую базу.

Однако вступить в силу правки должны лишь в 2024 году.

Ранее сообщалось, что серебряные медали вернут в школы Ростовской области в сентябре.

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#Виктория Прутковская#Общество#Дети#Школы Ростовской области#Правительство Ростовской области#ЗСРО#Касается каждого
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