Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Образовательные учреждения в Ростовской области в течение нескольких лет страдали от недофинансирования из регионального бюджета. Суммы зарплат сотрудников, покупки необходимого инвентаря совершаются из нормативов, определенных постановлением правительства региона.
Вместе с тем ежегодная инфляция учитывалась властями только при расходах на заработные платы. Для прочих статей расходов рост цен не учитывали. Это привело к тому, что нормативы дотаций из бюджета либо не менялись, либо вообще снижались.
Например, в 2017 году на один учебник для начальной школы выделялось 2049 рублей. В 2023 году норматив снизился до 1856 рублей, несмотря на инфляцию.
Власти обратили внимание на недочет и решили внести правки в областной закон «Об образовании». Теперь при определении нормативов будет учитываться предполагаемый рост инфляции. Это поможет школам обновить материально-техническую базу.
Однако вступить в силу правки должны лишь в 2024 году.
Ранее сообщалось, что серебряные медали вернут в школы Ростовской области в сентябре.