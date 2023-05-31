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Власти в Ростове продлили режим ЧС из-за ливней и ветра до 2 июня

31 мая 2023, 08:59
Фото: pxhere.com
В Ростове продлили режим ЧС из-за ливней и ветра до 2 июня
В Ростове режим ЧС из-за неблагоприятных метеорологических условий будет действовать до 23.00 мск 1 июня, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Власти Ростова предупредили, что следующие два дня ожидаются неблагоприятные метеоусловия, в частности ливни, ветер, гроза и град, из-за которых было принято решение продлить режим повышенной готовности до четверга, 1 июня, 23.00 мск.

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В администрации добавили, что во время непогоды 30 мая зафиксировали 13 ЧП, среди них шесть подтоплений домов, пять упавших деревьев и два засора объектов ливневой канализации города.

Ранее в центре Ростова утонули припаркованные автомобили.

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