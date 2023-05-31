Власти в Ростове продлили режим ЧС из-за ливней и ветра до 2 июня

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Власти Ростова предупредили, что следующие два дня ожидаются неблагоприятные метеоусловия, в частности ливни, ветер, гроза и град, из-за которых было принято решение продлить режим повышенной готовности до четверга, 1 июня, 23.00 мск.
В администрации добавили, что во время непогоды 30 мая зафиксировали 13 ЧП, среди них шесть подтоплений домов, пять упавших деревьев и два засора объектов ливневой канализации города.
Ранее в центре Ростова утонули припаркованные автомобили.