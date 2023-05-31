Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Заказчиком выступает администрация города, а начальная цена контракта составляет 468 миллионов рублей. Поставщик станет известен 15 июня.
Согласно техническому заданию, на эти деньги планируется приобрести 10 единиц транспорта большой вместимости. За раз в каждом электробусе можно будет перевозить более 85 человек.
Всего в документации указано большое количество параметров, которым должен соответствовать транспорт.
Ранее стало известно, что зарядные станции для электробусов закупят на 127 млн рублей в Ростове-на-Дону.