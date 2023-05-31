rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Изображение материала

Власти в Таганроге объявили тендер на покупку электробусов за 468 млн рублей

31 мая 2023, 07:19
Фото: Svetlov Artem/cc0/wikimedia.org
Власти в Таганроге объявили тендер на покупку электробусов за 468 млн рублей
В Таганроге объявили электронный аукцион по выбору подрядчика, который поставит партию электробусов, говорится в материалах Госзакупок.

Заказчиком выступает администрация города, а начальная цена контракта составляет 468 миллионов рублей. Поставщик станет известен 15 июня.

Согласно техническому заданию, на эти деньги планируется приобрести 10 единиц транспорта большой вместимости. За раз в каждом электробусе можно будет перевозить более 85 человек.

Зарядные станции для электробусов закупят на 127 млн рублей в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Всего в документации указано большое количество параметров, которым должен соответствовать транспорт. 

Ранее стало известно, что зарядные станции для электробусов закупят на 127 млн рублей в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
Зарядные станции для электробусов закупят на 127 млн рублей в Ростове-на-ДонуВласти Таганрога потратят 460 миллионов рублей на 10 электробусовВ Ростове-на-Дону объявили тендер на закупку электробусов на 924 млн рублей
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общественный транспорт в Таганроге#Аукцион в Таганроге#Проезд на электробусах
Подпишитесь
Момент взрыва в доме в Ростове-на-Дону вечером 30 мая попал на видео
Сегодня, 06:11
Ростовский депутат Бородай заявил, что поражение ВСУ должно завершиться взятием Киева
Сегодня, 05:47
Очевидцы рассказали, как падали трибуны в Ростове и пострадали 26 человек 30 мая
Сегодня, 05:07
Современный ландшафтный дизайн во дворе ЖК «Измаильский экоквартал» в Ростове
Вчера, 09:08
Почта Банк: Наступает лучшее время для открытия вклада
Сегодня, 06:35
Ростовские новости о цыганской карьере и губительных перепадах температуры
5 января 2022, 16:03