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Власти забили тревогу из-за возможных проблем со сроками сдачи крупных ЖК в Ростове

31 мая 2023, 07:25
Фото: fоrumrоstоv.ru
Крупнейший застройщик Ростова вызвал тревогу у правительства Ростовской области
В Ростове застройщик «МСК» вызвал у донских властей опасения в том, что сорвет сроки сдачи в эксплуатацию городских новостроек, сведения об этом появились на портале правительства Ростовской области.

Во вторник, 30 мая, власти обсудили проблемы, связанные со строительством в Ростове жилищных и социальных объектов. Эксперты отметили снижение темпов строительства домов застройщиком «МСК» в Ростове-на-Дону, которое, по их мнению, может привести к срыву сроков сдачи целого ряда объектов.

Так, по их данным, в 2023 году компания должна сдать в эксплуатацию более 186 тысяч квадратных метров жилья, для роста темпов строительства дополнительные деньги направили на работы в ЖК «Грин Парк», ЖК «Сердце Ростова» и ЖК «Рубин».

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«На сегодняшний день увеличения темпов строительства на указанных объектах мы не наблюдаем, что уже само по себе вызывает опасения», — добавил замгубернатора Ростовской области Владимир Окунев, позднее добавив, что подрядчики строительства социальных и жилищных объектов должны перестать использовать в качестве оправдания собственной нерасторопности погодные условия или некачественную ПСД.

Ранее ростовский урбанист предрек транспортный коллапс из-за застройки «Кумженского» микрорайона.

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