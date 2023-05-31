Власти забили тревогу из-за возможных проблем со сроками сдачи крупных ЖК в Ростове

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Во вторник, 30 мая, власти обсудили проблемы, связанные со строительством в Ростове жилищных и социальных объектов. Эксперты отметили снижение темпов строительства домов застройщиком «МСК» в Ростове-на-Дону, которое, по их мнению, может привести к срыву сроков сдачи целого ряда объектов.
Так, по их данным, в 2023 году компания должна сдать в эксплуатацию более 186 тысяч квадратных метров жилья, для роста темпов строительства дополнительные деньги направили на работы в ЖК «Грин Парк», ЖК «Сердце Ростова» и ЖК «Рубин».
«На сегодняшний день увеличения темпов строительства на указанных объектах мы не наблюдаем, что уже само по себе вызывает опасения», — добавил замгубернатора Ростовской области Владимир Окунев, позднее добавив, что подрядчики строительства социальных и жилищных объектов должны перестать использовать в качестве оправдания собственной нерасторопности погодные условия или некачественную ПСД.
Ранее ростовский урбанист предрек транспортный коллапс из-за застройки «Кумженского» микрорайона.