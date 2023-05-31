Власти забили тревогу из-за возможных проблем со сроками сдачи крупных ЖК в Ростове

«На сегодняшний день увеличения темпов строительства на указанных объектах мы не наблюдаем, что уже само по себе вызывает опасения», — добавил замгубернатора Ростовской области Владимир Окунев, позднее добавив, что подрядчики строительства социальных и жилищных объектов должны перестать использовать в качестве оправдания собственной нерасторопности погодные условия или некачественную ПСД.