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Водитель грузовика погиб в ДТП на трассе в Ростовской области 31 мая

31 мая 2023, 16:43
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
В Ростовской области водитель грузовика погиб в массовом ДТП
В Ростовской области водитель грузовика погиб в ДТП, рассказали в ГИБДД России по региону.

ДТП произошло 31 мая на трассе «М-4 „Дон“ — поселок Каменоломни». 36-летний водитель КамАЗ с полуприцепом не справился с управлением и допустил столкновение своего прицепа с движущимся во встречном направлении грузовиком Mercedes-Benz.

Удар был настолько сильным, что 55-летний водитель фуры скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

В Ростовской области два человека пострадали в массовом ДТП с пятью автомобилями
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Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее в поселке Зимовники Ростовской области КамАЗ насмерть сбил пенсионерку.

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