Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
ДТП произошло 31 мая на трассе «М-4 „Дон“ — поселок Каменоломни». 36-летний водитель КамАЗ с полуприцепом не справился с управлением и допустил столкновение своего прицепа с движущимся во встречном направлении грузовиком Mercedes-Benz.
Удар был настолько сильным, что 55-летний водитель фуры скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее в поселке Зимовники Ростовской области КамАЗ насмерть сбил пенсионерку.