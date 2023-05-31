ДТП произошло 31 мая на трассе «М-4 „Дон“ — поселок Каменоломни». 36-летний водитель КамАЗ с полуприцепом не справился с управлением и допустил столкновение своего прицепа с движущимся во встречном направлении грузовиком Mercedes-Benz.