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Все спортивные конструкции проверят в Ростове после трагедии на Гребном канале

31 мая 2023, 11:34
Фото: donland.ru
Рекламные конструкции проверят в Ростове после трагедии на Гребном канале
Рекламные конструкции, крыши и водостоки, а также спортивные конструкции в свободном доступе проверят в Ростове после трагедии на Гребном канале, сообщили глава администрации города Алексей Логвиненко.

Власти Ростова приняли решение проверить крепления рекламных конструкций, крыш и водостоков. Их безопасность изучат после обрушения трибуны во время футбольного матча на Гребном канале 30 мая. Также проверить хотят все спортивные конструкции, находящиеся в открытом доступе.

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Глава администрации Алексей Логвиненко добавил, что во время прохождения в Ростове грозового фронта вводится запрет на свободный доступ на открытые спортивные площадки и стадионы.

Напомним, что на Гребном канале «Дон» на территории спортивной школы во время юношеского турнира по футболу произошло обрушение трибун. В этот момент на них находились около трех десятков человек — болельщики и сами спортсмены, которые прятались от сильного ливня. Из-за сильного ветра трибуна опрокинулась, пострадали 35 человек, среди которых 24 ребенка. Погибла мама одного из футболистов, которая пришла поболеть за своего сына.

Ранее стало известно об отмене крупных мероприятий в парке имени Горького, Левобережном и в Ростовском зоопарке 1 июня.

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