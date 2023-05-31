Напомним, что на Гребном канале «Дон» на территории спортивной школы во время юношеского турнира по футболу произошло обрушение трибун. В этот момент на них находились около трех десятков человек — болельщики и сами спортсмены, которые прятались от сильного ливня. Из-за сильного ветра трибуна опрокинулась, пострадали 35 человек, среди которых 24 ребенка. Погибла мама одного из футболистов, которая пришла поболеть за своего сына.