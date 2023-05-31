Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Власти Ростова приняли решение проверить крепления рекламных конструкций, крыш и водостоков. Их безопасность изучат после обрушения трибуны во время футбольного матча на Гребном канале 30 мая. Также проверить хотят все спортивные конструкции, находящиеся в открытом доступе.
Глава администрации Алексей Логвиненко добавил, что во время прохождения в Ростове грозового фронта вводится запрет на свободный доступ на открытые спортивные площадки и стадионы.
Напомним, что на Гребном канале «Дон» на территории спортивной школы во время юношеского турнира по футболу произошло обрушение трибун. В этот момент на них находились около трех десятков человек — болельщики и сами спортсмены, которые прятались от сильного ливня. Из-за сильного ветра трибуна опрокинулась, пострадали 35 человек, среди которых 24 ребенка. Погибла мама одного из футболистов, которая пришла поболеть за своего сына.
Ранее стало известно об отмене крупных мероприятий в парке имени Горького, Левобережном и в Ростовском зоопарке 1 июня.