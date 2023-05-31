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Замглавврача БСМП №2 Нелли Моисеева скончалась в Ростове на 70-м году жизни

31 мая 2023, 15:31
Фото: 1MI
В Ростове скончалась заместитель главного врача БСМП №2 Нелли Моисеева
В Ростове скончалась заместитель главного врача БСМП №2 Нелли Моисеева, сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

В Ростове на 70-м году жизни умерла заместитель главного врача БСМП №2 Нелли Моисеева. Здравоохранению она посвятила более 40 лет.

Карьеру медик начала как препаратор кафедры Ростовского мединститута. С 1981 года она работала в БСМП. Спустя девять лет Моисеева стала замом главного врача по организационно-методической работе.

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Коллеги рассказали, что Моиссева была грамотным организатором и настоящим профессионалом. Она руководила подготовкой и внедрением в практику методических сборников по организации работы дежурных бригад врачей приемного отделения.

Прощание с медиком состоится 1 июня в 11.00 мск в актовом зале БСМП №2.

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