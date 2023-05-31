Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
В Ростове на 70-м году жизни умерла заместитель главного врача БСМП №2 Нелли Моисеева. Здравоохранению она посвятила более 40 лет.
Карьеру медик начала как препаратор кафедры Ростовского мединститута. С 1981 года она работала в БСМП. Спустя девять лет Моисеева стала замом главного врача по организационно-методической работе.
Коллеги рассказали, что Моиссева была грамотным организатором и настоящим профессионалом. Она руководила подготовкой и внедрением в практику методических сборников по организации работы дежурных бригад врачей приемного отделения.
Прощание с медиком состоится 1 июня в 11.00 мск в актовом зале БСМП №2.
Ранее известный хирург-онколог Вадим Касаткин умер в Ростове.