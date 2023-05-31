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Жители Ростовской области с судимостью смогут заключать контракты с ВС РФ

31 мая 2023, 10:53
Фото: mil.ru
Ограниченно годные дончане смогут заключить контракт с ВС РФ при мобилизации
В Ростовской области ограниченно годным гражданам могут позволить заключать контракты с ВС РФ в период мобилизации, подробностями поделился портал ТАСС.

В среду, 31 мая, в Госдуму внесли законопроект, согласно которому ограниченно годные к несению военной службы граждане и лица с судимостью могу получить право заключить контракт с ВС РФ в период мобилизации.

Согласно данным издания, авторами инициативы о новом положении в законе о военной службе стали глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов.

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В тексте документа указано, что в период военного положения или военного времени на службу по контракту могут принимать россиян и иностранных граждан с незначительными ограничениями здоровья или ограниченно годными к военной службе без заболеваний, указанных в перечне МО РФ.

Ранее в Ростовской области объявили, когда откроют фонд поддержки семей участников СВО.

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