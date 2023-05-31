Жители Ростовской области с судимостью смогут заключать контракты с ВС РФ

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
В среду, 31 мая, в Госдуму внесли законопроект, согласно которому ограниченно годные к несению военной службы граждане и лица с судимостью могу получить право заключить контракт с ВС РФ в период мобилизации.
Согласно данным издания, авторами инициативы о новом положении в законе о военной службе стали глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов.
В тексте документа указано, что в период военного положения или военного времени на службу по контракту могут принимать россиян и иностранных граждан с незначительными ограничениями здоровья или ограниченно годными к военной службе без заболеваний, указанных в перечне МО РФ.
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