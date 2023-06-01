Если взглянуть на карту баз отдыха и гостиниц в Ростове-на-Дону, то можно увидеть, что их очень много. Как разобраться в этом разнообразии? Как выбрать вариант по карману и в то же время с качественным сервисом? Изучайте их страницы в соцсетях, читайте отзывы постояльцев, сравнивайте цены, просматривайте тематические обзоры в СМИ.