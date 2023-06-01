Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Если взглянуть на карту баз отдыха и гостиниц в Ростове-на-Дону, то можно увидеть, что их очень много. Как разобраться в этом разнообразии? Как выбрать вариант по карману и в то же время с качественным сервисом? Изучайте их страницы в соцсетях, читайте отзывы постояльцев, сравнивайте цены, просматривайте тематические обзоры в СМИ.
В Ростове-на-Дону базы отдыха в основном сосредоточены на левом берегу Дона. Отсюда недалеко как до популярных пляжей, так и до городских удобств. Но есть и удаленные объекты, возле реки Маныч или на побережье Азовского моря.
Конечно, всех интересует прежде всего недорогой, но качественный отдых летом. И в Ростовской области подобных предложений можно найти множество.
На левом берегу Дона представлено большое количество мини-отелей и баз отдыха, где можно остановиться на несколько дней и насладиться загородной жизнью: это прогулки в лесу, рыбалка, купание… От Левобережной улицы, где располагаются многие из них, до Дона, как правило, не более 150 — 200 метров. Поэтому до речных пляжей тут рукой подать.
Отели предлагают бюджетное размещение, в номерах есть все необходимое — от техники до банных принадлежностей. На территории находятся беседки, спортзал, кафе и баня.
Те, кто предпочитает семейный уединенный отдых летом, могут выбрать комплексы с домиками для отдельного проживания. Они удобны тем, что сюда можно заселиться большой семьей, самим готовить и выбирать досуг по душе, будь то рыбалка, тихая охота, купание или лодочные прогулки.
Как правило, на территории комплекса есть сауна или баня, рестораны, бильярдные, тренажерные залы и многое другое. В домиках обычно 5 — 6 комнат, большая терраса или гостиная, раздельный санузел, кухня, имеется встроенная техника, проведен Интернет. Для тех, у кого нет дачи, такой вариант — идеальное решение.
Отдых летом с рыбалкой — это лучшее, что может быть в Ростове. Величественный Дон издавна славится своей щедростью. Местные рыбаки с нетерпением ждут начала рыболовного сезона, чтобы отправиться на берег реки с удочкой. А приезжие в сезон заранее бронируют зоны отдыха поближе к водоему, чтобы рыбачить с удовольствием в любое время суток.
В Ростове рыболовные базы расположены по левому берегу Дона, у реки Маныч, у базы «Донская Плотилия», в Веселовском районе и так далее. Здесь отдыхающим предоставляют лодки, рыболовные снасти, необходимое для рыбалки снаряжение. Также на территории имеются мангалы, казаны и прочее для приготовления ухи и шашлыков.
Аналог летнего морского курортного отдыха предлагают заведения в стиле пятизвездочных отелей. Здесь нешуточные цены за систему «все включено»: номера повышенной комфортности, питание в ресторане, купание в роскошном бассейне под открытым небом, спа-процедуры, релакс в сауне и прочие удовольствия. По вечерам тут, как правило, организуется яркая шоу-программа с выступлениями известных артистов, дискотека и пр.
Такие клубы-отели имеются как в окрестностях Ростова, не далее 10 км от города, так и в отдаленных уголках Ростовской области, практически у побережья Азовского моря.
Семейные отели, как правило, предусматривают досуг как для взрослых, так и для детей. В них обязательно есть игровые зоны, работают аниматоры, проводятся детские праздники, есть детское меню и снаряжение для активного досуга. Организаторы сделают все, чтобы родители максимально комфортно, весело и увлекательно провели время с детьми и остались довольны.
Такие заведения имеются в Ростове, на улице Левобережной, в поселках Чистоозерный, Веселый, Приморка и других. Здесь организуют интересные походы, экскурсии и прочий познавательный и активный туризм. Дети проведут каникулы просто незабываемо.