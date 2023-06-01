Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
В Волгодонске сотрудники полиции задержали двух местных жителей, подозреваемых в незаконном вылове рыбы. Злоумышленниками оказались безработный Максим Любимый и его друг охранник Андрей Крашаков. Рыбу они ловили в акватории Сухо-Соленовского залива Цимлянского водохранилища. Заниматься рыбалкой там запрещает федеральный закон.
Любимого и Крашакова задержали прямо во время вылова рыбы. Они смогли добыть 140 особей. Ущерб от их действий оценивается в 153 тысячи рублей.
В ходе следствия сумму ущерба преступники выплатили.
Суд в итоге приговор их к одному году и шести месяцам заключения.
Ранее в Ростовской области задержали браконьеров с уловом судака на один миллион рублей.