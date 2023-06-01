В Волгодонске сотрудники полиции задержали двух местных жителей, подозреваемых в незаконном вылове рыбы. Злоумышленниками оказались безработный Максим Любимый и его друг охранник Андрей Крашаков. Рыбу они ловили в акватории Сухо-Соленовского залива Цимлянского водохранилища. Заниматься рыбалкой там запрещает федеральный закон.