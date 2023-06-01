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Безработный житель Ростовской области организовал незаконный вылов рыбы

1 июня 2023, 11:59
Фото: Цитрат/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Безработный житель Ростовской области организовал незаконный вылов рыбы
Двух жителей Ростовской области подозревают в браконьерстве, рассказали в УФСБ России по региону.

В Волгодонске сотрудники полиции задержали двух местных жителей, подозреваемых в незаконном вылове рыбы. Злоумышленниками оказались безработный Максим Любимый и его друг охранник Андрей Крашаков. Рыбу они ловили в акватории Сухо-Соленовского залива Цимлянского водохранилища. Заниматься рыбалкой там запрещает федеральный закон.

Любимого и Крашакова задержали прямо во время вылова рыбы. Они смогли добыть 140 особей. Ущерб от их действий оценивается в 153 тысячи рублей.

Браконьерами, пойманными в Ростовской области, оказались сотрудники местного МВД
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В ходе следствия сумму ущерба преступники выплатили.

Суд в итоге приговор их к одному году и шести месяцам заключения.

Ранее в Ростовской области задержали браконьеров с уловом судака на один миллион рублей.

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