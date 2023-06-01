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Более 127 млн рублей потратят на зарядные станции для электробусов в Ростове-на-Дону

1 июня 2023, 10:55
Фото: Пулюкс11/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Более 127 млн рублей потратят на зарядные станции для электробусов в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону ищут поставщика зарядных станций для электробусов, говорится в материалах госзакупок.

Поставщика выберут в рамках электронного аукциона, победитель станет известен 8 июня. Всего предстоит доставить шесть единиц оборудования.

Заказ должен быть выполнен до 15 октября 2023 года. Оборудование сможет заряжать тяговые батареи электробуса в двух режимах — длительной зарядки и быстрой.

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Всего в техническом задании указано большое количество требований к зарядным станциям.

Ранее в Ростове-на-Дону объявили тендер на закупку электробусов на 924 млн рублей. Материал RostovGazeta читайте по ссылке.

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