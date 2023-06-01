Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Поставщика выберут в рамках электронного аукциона, победитель станет известен 8 июня. Всего предстоит доставить шесть единиц оборудования.
Заказ должен быть выполнен до 15 октября 2023 года. Оборудование сможет заряжать тяговые батареи электробуса в двух режимах — длительной зарядки и быстрой.
Всего в техническом задании указано большое количество требований к зарядным станциям.
Ранее в Ростове-на-Дону объявили тендер на закупку электробусов на 924 млн рублей. Материал RostovGazeta читайте по ссылке.