rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

Изображение материала

Деревья упали на несколько автомобилей в Ростове-на-Дону вечером 31 мая

1 июня 2023, 05:17
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону оказались повреждены несколько автомобилей из-за упавших деревьев, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что в среду, 31 мая, в регионе ухудшилась погода и усилился ветер. А прошедшие дожди подтопили ряд территорий.

Из-за этого на проспекте 40-летия Победы огромное дерево упало на припаркованную иномарку. Оно сильно помяло крышу автомобиля, у которого сработала сигнализация из-за удара.

Упавшее дерево раздавило автомобиль в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Еще два автомобиля оказались повреждены в районе Аллеи Роз, на них упала крупная ветка. О пострадавших людях информации не поступало.

Напомним, что ливни и град уничтожили 10 тысяч гектаров посевов в Ростовской области.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону на машину упало дерево после удара молниейОбрушение произошло в шахте с людьми в Ростовской области утром 1 июняГлава администрации Батайска взял на контроль расследование ЧП на Гребном канале
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Дерево упало на машину#Сильный ветер в Ростове#Непогода в Ростове
Подпишитесь
В Ростове подсчитывают пострадавших на Гребном канале и отменяют мероприятия к 1 июня
31 мая 15:11
Урбанист Зайцев объяснил, как защитить Парамоновские склады в Ростове от сноса
31 мая 15:47
Из-за ливня движение машин ограничили на улицах Малиновского и Шоссейной в Ростове
31 мая 15:36
Власти рассказали о последствиях трагедии на Гребном канале в Ростове-на-Дону
31 мая 15:14
Современный ландшафтный дизайн во дворе ЖК «Измаильский экоквартал» в Ростове
30 мая 09:08
Почта Банк: Наступает лучшее время для открытия вклада
31 мая 06:35