Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Напомним, что в среду, 31 мая, в регионе ухудшилась погода и усилился ветер. А прошедшие дожди подтопили ряд территорий.
Из-за этого на проспекте 40-летия Победы огромное дерево упало на припаркованную иномарку. Оно сильно помяло крышу автомобиля, у которого сработала сигнализация из-за удара.
Еще два автомобиля оказались повреждены в районе Аллеи Роз, на них упала крупная ветка. О пострадавших людях информации не поступало.
Напомним, что ливни и град уничтожили 10 тысяч гектаров посевов в Ростовской области.