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Published Сегодня, 14:30

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Дончане улетают в космос, пока в Ростове планируют настроить еще больше высоток

1 июня 2023, 14:30
Фото: Frankula Flickr/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Дончане улетают в космос, пока в Ростове готовятся к строительству новых высоток
В Ростовской области шахтерам удалось спастись из задымленной шахты, дончанин отправится в космос, а в Ростове на правом берегу Дона появится очередной жилой район.

Опасная работа

В четверг, 1 июня, власти Ростовской области сообщили о задымлении Октябрьской Южной шахты. По предварительной информации, шахтеры смогли самостоятельно выбраться из-под земли, благодаря чему никто из персонала не пострадал, однако теперь необходимо выяснить причину задымления.

Власти уточнили, что работы в шахтах будут временно приостановлены, пока не закончится расследование. Однако позднее сообщили, что шахта работает в штатном режиме.

Ранее в МЧС объявили, что в шахтах обрушилась порода.

Фото: donland.ru

Земля, до встречи!

Telegram-канале «Роскосмос» объявил, что в космос на год отправится уроженец Ростовской области 38-летний Николай Чуб.

Космонавт будет находиться на МКС с Олегом Кононенко и американским астронавтом NASA Лорал О’Хара. Отправка космонавта запланирована на сентябрь текущего года.

В сообщении сказано, что американка должна вернуться на Землю в марте 2024 года, ее коллеги пробудут на международной космической станции до осени следующего года.

Фото: Bill Ingalls/сс0/flickr.com

Все больше жилья

Пресс-служба компании «РосКапСтрой» сообщила, что займется строительством жилых районов в зоне старого порта Ростова.

По словам представителей компании, застройщик уже подписал соглашение с АО «Ростовский порт», чтобы начать заниматься комплексным развитием территорий старого порта.

Перед освоением участка предстоит произвести процедуры по переносу основных мощностей порта на левый берег Дона, после чего удастся начать работу над застройкой правого берега.

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В планах компании продлить набережную Дона, построить дорогу, а также возвести несколько кварталов жилья с парками, зонами досуга и социальными объектами, в том числе учреждениями образования.

По словам представителей компании, застройка этих территорий благотворно повлияет на рынок труда в Ростове, а также создаст дополнительные объекты социальной инфраструктуры, необходимые городу.

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