Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В Кущевском районном суде продолжают рассматривать уголовное дело в отношении экс-главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской и ее зама Станислава Беседовского. Их обвиняют в превышении должностных полномочий во время заключения контрактов с ООО «Центр 100». Чиновники заставляли больницы региона сотрудничать с компанией на невыгодных и не конкурентных условиях.
На днях в суде завершили слушания свидетельских показаний. По информации издания, почти все главные врачи рассказали, что расходы на вывоз медицинский отходов в 2018 году существенно выросли по сравнению с годом, когда больницы не сотрудничали с «Центром 100».
Так, главный врач горбольницы №1 в Новочеркасске Александр Трусов заявил, что для оплаты услуг подрядчика медучреждению пришлось урезать другие свои расходы. Например, меньше средств шло на производственный контроль за санитарным состоянием операционных и перевязочных, сократились расходы на приобретение ГСМ.
Также СМИ указывает, как именно Минздрав навязывал услуги «Центра 100» больницам. «Блокнот» пишет, что для главных врачей проводили специальное мероприятие в «Дворце здоровья». Там им показали рекламный ролик «Центра 100», с речью выступил и руководитель компании. По воспоминаниям врачей, на мероприятии присутствовала и экс-министр здравоохранения Быковская со своими заместителями.
Ранее Верховный суд подтвердил сговор между Минздравом Ростовской области и «Центром 100».