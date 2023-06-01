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Донские больницы урезали расходы, чтобы работать с «Центром 100» по указке Быковской

1 июня 2023, 07:28
Фото: donland.ru
Больницы Ростовской области урезали расходы, чтобы оплачивать услуги «Центра 100»
Медучреждения Ростовской области шли на урезание расходов, чтобы оплачивать услуги компании «Центра 100», лоббируемой экс-главой Минздрава региона Татьяной Быковской, пишет «Блокнот-Ростов».

В Кущевском районном суде продолжают рассматривать уголовное дело в отношении экс-главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской и ее зама Станислава Беседовского. Их обвиняют в превышении должностных полномочий во время заключения контрактов с ООО «Центр 100». Чиновники заставляли больницы региона сотрудничать с компанией на невыгодных и не конкурентных условиях.

На днях в суде завершили слушания свидетельских показаний. По информации издания, почти все главные врачи рассказали, что расходы на вывоз медицинский отходов в 2018 году существенно выросли по сравнению с годом, когда больницы не сотрудничали с «Центром 100».

Так, главный врач горбольницы №1 в Новочеркасске Александр Трусов заявил, что для оплаты услуг подрядчика медучреждению пришлось урезать другие свои расходы. Например, меньше средств шло на производственный контроль за санитарным состоянием операционных и перевязочных, сократились расходы на приобретение ГСМ.

Так, главный врач горбольницы №1 в Новочеркасске Александр Трусов заявил, что для оплаты услуг подрядчика медучреждению пришлось урезать другие свои расходы.Так, главный врач горбольницы №1 в Новочеркасске Александр Трусов заявил, что для оплаты услуг подрядчика медучреждению пришлось урезать другие свои расходы.
Так, главный врач горбольницы №1 в Новочеркасске Александр Трусов заявил, что для оплаты услуг подрядчика медучреждению пришлось урезать другие свои расходы.
Фото: 1MI
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Также СМИ указывает, как именно Минздрав навязывал услуги «Центра 100» больницам. «Блокнот» пишет, что для главных врачей проводили специальное мероприятие в «Дворце здоровья». Там им показали рекламный ролик «Центра 100», с речью выступил и руководитель компании. По воспоминаниям врачей, на мероприятии присутствовала и экс-министр здравоохранения Быковская со своими заместителями.

Ранее Верховный суд подтвердил сговор между Минздравом Ростовской области и «Центром 100».

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