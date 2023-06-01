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Движение машин ограничат в центре Ростова из-за полумарафона «Забег»

1 июня 2023, 09:59
Фото: 1MI
Движение машин ограничат в центре Ростова из-за полумарафона «Забег»
Движение по центральным улицам Ростова перекроют из-за полумарафона «Забег», сообщили в администрации города.

В воскресенье, 4 июня, в Ростове состоится Всероссийский полумарафон «Забег». Из-за мероприятия движение машин и общественного транспорта запретят на Театральной площади и нескольких других центральных улицах. Ограничение будет действовать с 08.00 до 13.00.

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Проехать, в частности, нельзя будет по улицам Большая Садовая, переулку Крепостному, улицам Соколова, Советской, Седова, Ворошиловскому мосту, улицам Левобережной и 15-я линия.

Напомним, в Ростове запретили остановку и стоянку машин на Театральном проспекте.

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