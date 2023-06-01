Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
В воскресенье, 4 июня, в Ростове состоится Всероссийский полумарафон «Забег». Из-за мероприятия движение машин и общественного транспорта запретят на Театральной площади и нескольких других центральных улицах. Ограничение будет действовать с 08.00 до 13.00.
Проехать, в частности, нельзя будет по улицам Большая Садовая, переулку Крепостному, улицам Соколова, Советской, Седова, Ворошиловскому мосту, улицам Левобережной и 15-я линия.
Напомним, в Ростове запретили остановку и стоянку машин на Театральном проспекте.