В воскресенье, 4 июня, в Ростове состоится Всероссийский полумарафон «Забег». Из-за мероприятия движение машин и общественного транспорта запретят на Театральной площади и нескольких других центральных улицах. Ограничение будет действовать с 08.00 до 13.00.