«Единая Россия» утвердила итоги предварительного голосования

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул, что в этом году голосование было проведено в электронной форме, за исключением новых регионов, где использовалась смешанная форма. Это было сделано с целью обеспечения безопасности избирателей.
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак напомнил, что на предварительное голосование зарегистрировались 15,5 тысячи кандидатов, из которых 28% - молодые люди в возрасте до 35 лет.
Он также подчеркнул, что 18 активистов из организации «Молодая Гвардия Единой России» стали победителями предварительного голосования и обошли многих сильных и известных политиков в регионах. Важно отметить, что все победители-молодогвардейцы активно участвуют в волонтерской миссии в Донбассе.
Участникам СВО также было уделено особое внимание. В предварительном голосовании приняли участие более 150 человек, и все они показали хорошие результаты.
Андрей Турчак подчеркнул, что партия будет оказывать помощь каждому из победителей, находящихся на передовой, во всех последующих выборных процедурах.
Он также сообщил, что 44% кандидатов в предварительном голосовании - женщины, а более половины не являются членами какой-либо политической партии.
Андрей Турчак отметил, что среди участников предварительного голосования можно выделить следующую разбивку по профессиональным средам: 14% - действующие депутаты, по 12% - представители сферы образования и государственного и муниципального управления, по 6% - представители сферы культуры и общественных организаций.
Особое внимание было уделено участникам кадрового проекта «ПолитСтарт». Также было отмечено, что в новых регионах, где проходило предварительное голосование, приняли участие 466 тысяч человек, при этом почти половина из них - жители Донецкой народной республики.
В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул, что победители предварительного голосования имеют преимущество перед своими оппонентами, поскольку они раньше заручились поддержкой от граждан.
Напомним, что электронное предварительное голосование проходило с 22 по 28 мая 2023 года по открытой модели: все зарегистрированные избиратели имели возможность проголосовать. В четырех новых регионах процедура проходила как онлайн, так и офлайн, сообщает сайт партии ER.RU.
В Ростовской области через предварительное голосование партия определяла будущих кандидатов в Законодательное собрание.
Донская «Единая Россия» заняла первое место в стране по числу избирателей, принявших участие в таком отборе.
«Это абсолютный рекорд и для Ростовской области, и для нынешнего предварительного голосования в целом по стране», - подчеркнул председатель областного парламента, секретарь регионального отделения «Единой России», член генсовета партии Александр Ищенко, говоря об итогах отбора кандидатов.
В качестве кандидатов предварительного голосования в электронные бюллетени были включены 364 человека, а уровень конкуренции в среднем составлял 6 человек на место. На основе голосования дончан определились 100 будущих кандидатов по региональным группам и одномандатным округам.
Областной партийный список кандидатов возглавит губернатор, член высшего совета партии Василий Голубев. Вместе с главой региона в список войдут Борис Гуркин, главный врач БСМП г. Новочеркасска, и Дмитрий Суворов, участник СВО, атаман городского казачьего общества Шахт.
Секретарь регионального отделения партии поблагодарил избирателей, которые своим голосованием помогли единороссам определить наиболее достойных для выдвижения кандидатов. Он отметил, что поступившие в рамках процедуры наказы и обращения будут учтены при реализации народной программы партии.