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Эксперт объяснил, почему аграрии с утра столпились у Минсельхоза Ростовской области

1 июня 2023, 12:46
Фото: wikimedia.org
Эксперт рассказал, почему аграрии Ростовской области с утра столпились у минсельхоза
Столпотворение аграриев у Минсельхоза Ростовской области вызвано отсутствием информации. Никто не знал, что на получение субсидии можно подать электронную заявку, сообщил RostovGazeta сельхозпроизводитель Виктор Бородаев.

Труженик села подчеркивает, что аграриям назвали определенную дату, когда будут принимать документы на субсидию по зерну. В этот день действительно, все собрались у Минсельхоза, образовав столпотворение.

«Никто из сельхозпроизводителей не знал, что зарегистрироваться можно онлайн. Но на самом деле — это чушь. В любом случае документы надо сдавать лично», — отмечает Виктор Бородаев.

Однако, добавляет собеседник, людей, которые имеют право получать субсидию — очень много. А денег на нее — очень мало. Вот все и пытались друг друга обогнать, прибывая к зданию Минсельхоза в четыре утра.

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«Организация приемки документов на субсидию вызывает вопросы. Больше это похоже на сплошной обман. Люди не знают, будет ли субсидия потому, что выделяют очень мало средств. Естественно, что желание аграриев получить субсидии, обернулось столпотворением», — резюмирует собеседник.

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