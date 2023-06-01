Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Напомним, что во вторник, 30 мая, во время футбольного матча среди детей из-за сильного ветра рухнули трибуны. Из-за этого погибла мать одного из юных спортсменов и пострадали более 30 человек.
Тогда завели уголовное дело по статье о выполнении работ, которые не отвечают требованиям безопасности. Теперь прокуратура заявила о новом деле о халатности.
«Сотрудники ГБУ РО „СШОР № 5“ допустили халатность при проведении футбольного турнира. Должностные лица знали о неблагоприятном прогнозе погоды, но не приняли мер к отмене либо переносу спортивного соревнования», — сказано в сообщении.
Отмечается, что они также не проверили техническое состояние мобильных трибун.