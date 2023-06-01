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Еще одно уголовное дело возбудили после трагедии на Гребном канале в Ростове

1 июня 2023, 10:18
Фото: ГБУ ДО РО "СШОР №5"
Еще одно уголовное дело возбудили после трагедии на Гребном канале в Ростове
В Ростове-на-Дону после падения трибун на Гребном канале «Дон» возбудили еще одно уголовное дело, сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, что во вторник, 30 мая, во время футбольного матча среди детей из-за сильного ветра рухнули трибуны. Из-за этого погибла мать одного из юных спортсменов и пострадали более 30 человек.

Тогда завели уголовное дело по статье о выполнении работ, которые не отвечают требованиям безопасности. Теперь прокуратура заявила о новом деле о халатности.

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«Сотрудники ГБУ РО „СШОР № 5“ допустили халатность при проведении футбольного турнира. Должностные лица знали о неблагоприятном прогнозе погоды, но не приняли мер к отмене либо переносу спортивного соревнования», — сказано в сообщении.

Отмечается, что они также не проверили техническое состояние мобильных трибун.

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