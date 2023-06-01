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Фестиваль уличного искусства «Про Любовь» пройдет в Ростове в начале июня

1 июня 2023, 10:31
Фото: Кортни Каммерс/unsplash.com
Фестиваль уличного искусства «Про Любовь» пройдет в Ростове в начале июня
В Ростове в начале июня стартует фестиваль уличного искусства «Про Любовь», рассказали в правительстве региона.

С 3 по 14 июня в Ростове пройдет фестиваль уличного искусства и урбанистики «Про Любовь». В город приедут знаменитые художники стрит-арта со всей России. На протяжении всех дней фестиваля они будут создавать работы, вдохновленные Ростовом.

В правительстве региона сообщили, что фестиваль положит начало созданию музея современного искусства на улицах города. Его «экспонаты» будут пополняться каждый год. Это станет новым шагом в развитии туризма в Ростове.

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Также в рамках фестиваля запланированы мастер-классы и общение с ценителями уличного искусства.

Ранее новые граффити появились на Шаумяна в Ростове в рамках фестиваля «Месторождение».

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