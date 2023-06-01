Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
С 3 по 14 июня в Ростове пройдет фестиваль уличного искусства и урбанистики «Про Любовь». В город приедут знаменитые художники стрит-арта со всей России. На протяжении всех дней фестиваля они будут создавать работы, вдохновленные Ростовом.
В правительстве региона сообщили, что фестиваль положит начало созданию музея современного искусства на улицах города. Его «экспонаты» будут пополняться каждый год. Это станет новым шагом в развитии туризма в Ростове.
Также в рамках фестиваля запланированы мастер-классы и общение с ценителями уличного искусства.
Ранее новые граффити появились на Шаумяна в Ростове в рамках фестиваля «Месторождение».