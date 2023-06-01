С 3 по 14 июня в Ростове пройдет фестиваль уличного искусства и урбанистики «Про Любовь». В город приедут знаменитые художники стрит-арта со всей России. На протяжении всех дней фестиваля они будут создавать работы, вдохновленные Ростовом.