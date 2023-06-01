Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Происшествие случилось днем в четверг, 1 июня, на проспекте Буденновский, где находится гостиница «Маринс Парк Отель». Появилось сообщение о задымлении в бытовке на первом этаже.
«Из-за этого пришлось эвакуировать 50 посетителей и 30 сотрудников. Сейчас работает звено газодымозащитной службы», — сказано в сообщении.
Причиной назвали разгерметизацию канистры с кислородным растворителем для стирки белья. Возгорания это не спровоцировало, никаких угроз нет.
Ранее в Ростовской области заработала шахта после задымления утром 1 июня.