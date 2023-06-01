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Гостиницу эвакуировали в Ростове-на-Дону из-за задымления днем 1 июня

1 июня 2023, 11:39
Фото: 1MI
Гостиницу эвакуировали в Ростове-на-Дону из-за задымления днем 1 июня
В Ростове-на-Дону пришлось эвакуировать людей из гостиницы из-за начавшегося задымления, сообщили в региональном УМЧС.

Происшествие случилось днем в четверг, 1 июня, на проспекте Буденновский, где находится гостиница «Маринс Парк Отель». Появилось сообщение о задымлении в бытовке на первом этаже.

«Из-за этого пришлось эвакуировать 50 посетителей и 30 сотрудников. Сейчас работает звено газодымозащитной службы», — сказано в сообщении.

В Ростовской области заработала шахта после задымления утром 1 июня
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Причиной назвали разгерметизацию канистры с кислородным растворителем для стирки белья. Возгорания это не спровоцировало, никаких угроз нет.

Ранее в Ростовской области заработала шахта после задымления утром 1 июня.

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