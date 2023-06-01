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Хуснуллина попросят о расширении трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

1 июня 2023, 17:40
Фото: donland.ru
Хуснуллина попросят о расширении трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

В Ростовской области предложили расширить и провести реконструкцию трассы М-4 «Дон»

Депутаты Ростовской области хотят обратиться к зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину, чтобы добиться реконструкции и расширения трассы М-4 «Дон», об этом сообщили донские СМИ.

Портал Dоnnеws со ссылкой на донских депутатов объявил, что власти Ростовской области собираются обратиться к зампреду правительства РФ ради полной реконструкции трассы М-4 «Дон».

Зампредседателя комитета Заксобрания по строительству Сергей Ковалёв заявил, что в первую очередь реконструкции требуют участки трассы рядом с Шахтами и Каменском-Шахтинским. По словам парламентария, во время своей последней поездки в Москву он лично оценил состояние трассы и заметил огромные пробки уже на въезде в регион.

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Депутаты убеждены, что главной областной трассе требуется полная реконструкция с увеличением количества полос, чтобы обеспечить высокую пропускную способность дороги, которая связывает центральную часть России с новыми регионами.

Сергей Ковалев уточнил, что уже связывался с «Автодором», и ему объяснили, что текущая нагрузка на М-4 «Дон» в Ростовской области в два раза превышает допустимые показатели, которые учитывали при разработке проекта автомагистрали.

«Нужен новый проект, который бы учитывал возросшую нагрузку. И нужно оперативное финансирование, чтобы его реализовать», — уточнил Ковалев.

Ранее в «Автодоре» предупредили о растущей загруженности трассы М-4 «Дон».

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