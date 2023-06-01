Хуснуллина попросят о расширении трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

Зампредседателя комитета Заксобрания по строительству Сергей Ковалёв заявил, что в первую очередь реконструкции требуют участки трассы рядом с Шахтами и Каменском-Шахтинским. По словам парламентария, во время своей последней поездки в Москву он лично оценил состояние трассы и заметил огромные пробки уже на въезде в регион.