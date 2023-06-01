Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Космонавт отправится на МКС вместе с Олегом Кононенко и астронавтом NASA Лорал О’Хара. Запуск запланирован на сентябрь 2023 года.
«Лорал О’Хара вернется на Землю в марте, ее коллеги — останутся на станции до сентября 2024 года», — сказано в сообщении. Составы экипажей определила межведомственная комиссия.
Добавим, что Николай Чуб родился в Новочеркасске, ему 38 лет.
Ранее космонавт рассказал о влиянии магнитных бурь на работу МКС. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.