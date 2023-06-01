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Космонавт из Ростовской области Николай Чуб в сентябре отправится на год на МКС

1 июня 2023, 07:16
Фото: NASA/cc0/wikimedia.org
Космонавт из Ростовской области Николай Чуб в сентябре отправится на год на МКС
Космонавт из Ростовской области Николай Чуб на год отправится в космическую командировку, сообщает в Telegram-канале «Роскосмос».

Космонавт отправится на МКС вместе с Олегом Кононенко и астронавтом NASA Лорал О’Хара. Запуск запланирован на сентябрь 2023 года.

«Лорал О’Хара вернется на Землю в марте, ее коллеги — останутся на станции до сентября 2024 года», — сказано в сообщении. Составы экипажей определила межведомственная комиссия.

Космонавт рассказал о влиянии магнитных бурь на работу МКС
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Фото: Bill Ingalls/сс0/flickr.com

Добавим, что Николай Чуб родился в Новочеркасске, ему 38 лет.

Ранее космонавт рассказал о влиянии магнитных бурь на работу МКС. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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