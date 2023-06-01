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Published Сегодня, 20:45

Modified Сегодня, 20:48

Updated Сегодня, 20:48

Молодая теннистистка из России победила на турнире Roland Garros

1 июня 2023, 20:45
Юная российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над француженкой Дианой Парри на турнире Roland Garros. Этот турнир Большого шлема на взрослом уровне стал для 16-летней спортсменки первым в карьере.

Первая игра закончилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Андреевой. Благодаря этой победе россиянка выйдет на третий круг, пишет 360tv.ru. Она сыграет против победительницы игры между Юлией Грабер из Австрии и американкой Коко Гауфф — финалистки прошлогоднего Roland Garros.

Мирра Андреева, занимающая 143-ую строчку в категории Женской теннисной ассоциации, впервые выступила на турнире Большого шлема на высшем уровне. Roland Garros является вторым турниром Большого шлема в сезоне. Победителем у мужчин стал испанец Рафаэль Надаль.

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