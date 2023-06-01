Молодая теннистистка из России победила на турнире Roland Garros

Первая игра закончилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Андреевой. Благодаря этой победе россиянка выйдет на третий круг, пишет 360tv.ru. Она сыграет против победительницы игры между Юлией Грабер из Австрии и американкой Коко Гауфф — финалистки прошлогоднего Roland Garros.