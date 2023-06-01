rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:10

Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Изображение материала

На обследование берегов Таганрогского залива потратят 30 млн рублей

1 июня 2023, 15:10
Фото: 1mi
В Ростовской области направят 30 миллионов рублей на обследование береговой линии Таганрогского залива, сообщил первый замгубернатора Виктор Гончаров.

Тему сохранения водных объектов региона рассмотрели в пресс-центре «Интерфакса». В 2023 году на реализацию этого проекта потратят 78,8 миллиона рублей, что на 9% больше, чем годом ранее.

«Около 30 миллионов пойдут на обследование прибрежной территории Таганрогского залива. В данный момент идет поиск более эффективных и дешевых методов укрепления берегов залива», — рассказал Гончаров.

В Ростове потратят 65 млн руб на укрепление берега ручья Безымянного
Узнать подробнее

Он добавил, что был изучен успешный опыт Краснодарского края в этом вопросе. Здесь вместо дорогих сооружений делают наброс камня, куда затем волной намывается береговая линия.

Ранее благоустройство набережной в Таганроге оценили в два миллиарда рублей.

Читайте также:
В Ростове по улице Донской потекли реки нечистот после прорыва канализацииБолее 5 млн рублей отсудили у компании за загрязнение реки в Ростовской области
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Обследование Таганрогского залива#Таганрогский залив#Траты на водоемы#Укрепление берега#Илья Протвинов
Подпишитесь
Дончане улетают в космос, пока в Ростове планируют настроить еще больше высоток
Сегодня, 14:30
«Пусть город треснет»: жителей возмутила застройка территории ростовского порта
Сегодня, 14:54
Ростовчанина будут судить за избиение 14-летнего инвалида в ТЦ «Орбита»
Сегодня, 13:31
«Старики никому не нужны»: молодежь ужаснуло, как пожилая женщина живет в Ростове
Сегодня, 13:08
Власти в Ростовской области временно изъяли у владельцев землю на границе с ДНР
Сегодня, 13:10
Уроженка Германии Мельникова стала замминистра труда в Ростовской области
Сегодня, 14:56