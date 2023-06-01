Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Тему сохранения водных объектов региона рассмотрели в пресс-центре «Интерфакса». В 2023 году на реализацию этого проекта потратят 78,8 миллиона рублей, что на 9% больше, чем годом ранее.
«Около 30 миллионов пойдут на обследование прибрежной территории Таганрогского залива. В данный момент идет поиск более эффективных и дешевых методов укрепления берегов залива», — рассказал Гончаров.
Он добавил, что был изучен успешный опыт Краснодарского края в этом вопросе. Здесь вместо дорогих сооружений делают наброс камня, куда затем волной намывается береговая линия.
Ранее благоустройство набережной в Таганроге оценили в два миллиарда рублей.