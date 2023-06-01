Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Госкомпания «РосКапСтрой» подписала с АО «Ростовский порт» соглашение о сотрудничестве в проекте комплексного развития территории старого порта. Проект связан с переносом основных мощностей Ростовского порта с правого берега реки Дон на левый.
После переноса портовых и логистических функций на левый берег освободится значительная территория в центре города. Ее «РосКапСтрой» и хочет застроить. В частности, компания рассказала о планах продлить городскую набережную и построить в этой районе дорогу. Соответствующий проект уже утвердила администрация Ростова.
Также на территории старого порта построят жилые кварталы с парками, зонами досуга, детсадами и школами.
«Разумеется, проект будет иметь значительный социальный и экономический эффект — он создаст новые рабочие места, жилые дома и социальную инфраструктуру», — заключила директор «РосКапСтрой» Юлия Максимова.
Ранее сообщалось, что Ростовскому порту разрешили построить зерновой терминал на левом берегу Дона.