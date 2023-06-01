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Новые жилые кварталы построит госкомпания на месте Ростовского порта

1 июня 2023, 07:31
Фото: 1MI
Новые жилые кварталы построит госкомпания на месте «Ростовского порта»
«РосКапСтрой» построит новые жилые районы на территории старого порта в Ростове, сообщила пресс-служба компании.

Госкомпания «РосКапСтрой» подписала с АО «Ростовский порт» соглашение о сотрудничестве в проекте комплексного развития территории старого порта. Проект связан с переносом основных мощностей Ростовского порта с правого берега реки Дон на левый.

После переноса портовых и логистических функций на левый берег освободится значительная территория в центре города. Ее «РосКапСтрой» и хочет застроить. В частности, компания рассказала о планах продлить городскую набережную и построить в этой районе дорогу. Соответствующий проект уже утвердила администрация Ростова.

Также на территории старого порта построят жилые кварталы с парками, зонами досуга, детсадами и школами.

Проект переноса Ростовского порта на левый берег Дона закончат в августе 2023 года
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«Разумеется, проект будет иметь значительный социальный и экономический эффект — он создаст новые рабочие места, жилые дома и социальную инфраструктуру», — заключила директор «РосКапСтрой» Юлия Максимова.

Ранее сообщалось, что Ростовскому порту разрешили построить зерновой терминал на левом берегу Дона.

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