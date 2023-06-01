После переноса портовых и логистических функций на левый берег освободится значительная территория в центре города. Ее «РосКапСтрой» и хочет застроить. В частности, компания рассказала о планах продлить городскую набережную и построить в этой районе дорогу. Соответствующий проект уже утвердила администрация Ростова.