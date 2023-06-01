Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Происшествие случилось утром в четверг, 1 июня, в Шахтах. Здесь произошло обрушение породы в штреке шахты «Октябрьская-Южная».
«На этом участке находились 10 человек, они выходят самостоятельно. Медицинская помощь никому не потребовалась», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас выясняются причины обрушения. На месте работают представители экстренных служб.
Ранее стали известны подробности падения крана на стройплощадке детского сада в Ростове.