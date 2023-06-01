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Обрушение произошло в шахте с людьми в Ростовской области утром 1 июня

1 июня 2023, 04:33
Фото: 1mi
В Ростовской области произошло обрушение породы в шахте, где находились люди, сообщили в региональном УМЧС.

Происшествие случилось утром в четверг, 1 июня, в Шахтах. Здесь произошло обрушение породы в штреке шахты «Октябрьская-Южная».

«На этом участке находились 10 человек, они выходят самостоятельно. Медицинская помощь никому не потребовалась», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что сейчас выясняются причины обрушения. На месте работают представители экстренных служб.

Ранее стали известны подробности падения крана на стройплощадке детского сада в Ростове.

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