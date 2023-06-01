Под Ростовом инспекторы ДПС спасли жизнь случайно наглотавшемуся таблеток малышу

В среду, 31 мая, на 97-м километре трассы А-280 «Ростов — Таганрог — граница с Украиной» к экипажу ДПС подъехал мужчина на ВАЗ-2110, который объяснил, что на заднем сидении автомобиля находятся его дочь с внуком без сознания. Водитель рассказал, что малыш играл дома и наглотался таблеток прабабушки.