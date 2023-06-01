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Под Ростовом инспекторы ДПС спасли жизнь случайно наглотавшемуся таблеток малышу

1 июня 2023, 17:16
Фото: 1MI
Под Ростовом инспекторы ДПС спасли жизнь случайно наглотавшемуся таблеток малышу
В Ростовской области инспекторы ДПС помогли добраться до больницы маленькому ребенку, который наглотался таблеток прабабушки, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

В среду, 31 мая, на 97-м километре трассы А-280 «Ростов — Таганрог — граница с Украиной» к экипажу ДПС подъехал мужчина на ВАЗ-2110, который объяснил, что на заднем сидении автомобиля находятся его дочь с внуком без сознания. Водитель рассказал, что малыш играл дома и наглотался таблеток прабабушки.

Инспекторы ДПС по Неклиновскому району Дмитрий Власенко и Иван Инченко немедленно пересадили мать с потерявшим сознание ребенком в патрульный автомобиль и в кратчайшие сроки доставили семью в больницу. В пути ребенок то приходил в себя, то снова «отключался».

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Через 17 минут пути ребенка доставили в детскую областную больницу Таганрога, где их встретили врачи, которые спасли мальчику жизнь.

Фото: УГИБДД по Ростовской области

Ранее в Ростове врачи спасли от гибели мужчину, который пытался вылечить опасную болезнь с помощью домашней аптечки.

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