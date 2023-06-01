Под Ростовом инспекторы ДПС спасли жизнь случайно наглотавшемуся таблеток малышу

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
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Updated Сегодня, 17:18
В среду, 31 мая, на 97-м километре трассы А-280 «Ростов — Таганрог — граница с Украиной» к экипажу ДПС подъехал мужчина на ВАЗ-2110, который объяснил, что на заднем сидении автомобиля находятся его дочь с внуком без сознания. Водитель рассказал, что малыш играл дома и наглотался таблеток прабабушки.
Инспекторы ДПС по Неклиновскому району Дмитрий Власенко и Иван Инченко немедленно пересадили мать с потерявшим сознание ребенком в патрульный автомобиль и в кратчайшие сроки доставили семью в больницу. В пути ребенок то приходил в себя, то снова «отключался».
Через 17 минут пути ребенка доставили в детскую областную больницу Таганрога, где их встретили врачи, которые спасли мальчику жизнь.
Ранее в Ростове врачи спасли от гибели мужчину, который пытался вылечить опасную болезнь с помощью домашней аптечки.