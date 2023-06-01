Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Напомним, что в шахте «Октябрьская-Южная» появился дым, из-за которого ее работа была прекращена. Все сотрудники вышли на поверхность, медицинская помощь им не понадобилась
Изначально говорилось об обрушении породы в шахте, но эта информация не подтвердилась.
«Произошло нарушение в работе электроподстанции без последующего горения. В связи с задымлением, сотрудники шахты были эвакуированы», — сказано в сообщении.
Известно, что инцидент случился в Шахтах в ночь на четверг, 1 июня. В данный момент устанавливаются все обстоятельства.