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Причины задымления в шахте назвали в Ростовской области

1 июня 2023, 06:10
Фото: donland.ru
Причины задымления в шахте назвали в Ростовской области
В Ростовской области произошло задымление в шахте из-за нарушения в работе электроподстанции, сообщили в региональном УМЧС.

Напомним, что в шахте «Октябрьская-Южная» появился дым, из-за которого ее работа была прекращена. Все сотрудники вышли на поверхность, медицинская помощь им не понадобилась

Изначально говорилось об обрушении породы в шахте, но эта информация не подтвердилась.

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«Произошло нарушение в работе электроподстанции без последующего горения. В связи с задымлением, сотрудники шахты были эвакуированы», — сказано в сообщении.

Известно, что инцидент случился в Шахтах в ночь на четверг, 1 июня. В данный момент устанавливаются все обстоятельства. 

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