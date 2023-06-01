«Пусть город треснет»: жителей возмутила застройка территории ростовского порта

Однако это абсолютно не устроило ростовчан, которые заявили, что буквально задыхаются от постоянной застройки города. По мнению местных жителей, городу уже остро не хватает рабочих мест, парковок, от количества населения в Ростове портится экология, а строительство рядом с набережной горожане и вовсе назвали кощунством.