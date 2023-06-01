«Пусть город треснет»: жителей возмутила застройка территории ростовского порта

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Напомним, 1 июня стало известно, что компания «РосКапСтрой» собирается взять на себя проект комплексного развития территорий Ростовского порта после переноса предприятия на противоположный берег Дона. По заверениям застройщика, здесь появятся не только жилые районы с детскими садами, школами, но также парковые зоны, набережная и другие объекты.
Однако это абсолютно не устроило ростовчан, которые заявили, что буквально задыхаются от постоянной застройки города. По мнению местных жителей, городу уже остро не хватает рабочих мест, парковок, от количества населения в Ростове портится экология, а строительство рядом с набережной горожане и вовсе назвали кощунством.
«Даешь больше новостроек и никакой инфраструктуры. Пусть город треснет», «Никто не сомневался! Застройка! Застроить все![…] В скором времени Ростов-на-Дону останется без Дона!», «Всё по плану… А Вы заметили, какой воздух стал? Духота! То ли ещё будет», — возмутились ростовчане.
«Ведь городу так не хватает жилых комплексов. Ростов же резиновый», — пошутили горожане.
Нашлись и те, кто заметил, что городу остро не хватает рабочих мест и предприятий для населения, растущего за счет миграции.
«А рабочие места? А предприятия? Кому строится огромное количество жилых комплексов без строительства крупнейших предприятий, на которых будут работать потенциальные жильцы?», — заметили горожане.