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Posted 1 июня 2023, 15:33

Published 1 июня 2023, 15:33

Modified 1 июня 2023, 15:33

Updated 1 июня 2023, 15:33

Путин подготовил поздравительную речь для участников фестиваля «Движение первых»

1 июня 2023, 15:33
Глава государства Владимир Путин обратился к участникам фестиваля «Движение первых» по видеосвязи. Он пообещал, что фестиваль станет ярким и интересным событием для всей аудитории.

Как сообщают newizv.ru, речь российского президента транслировалась со сцены начавшегося на ВДНХ мероприятия, одной из главных тем которого стал Международный день защиты детей.

Путин поприветствовал всех участников фестиваля, поздравил учащихся и их педагогов, родителей, наставников с Международным днем защиты детей.

По мнению президента, фестиваль, как и само «Движение первых», с каждым годом обретает все более внушительный масштаб, становится интереснее и охватывает все больше аудитории. Путин напомнил, что на данный момент основные площадки мероприятия действуют в 12 городах — от западных границ до Сахалина.

Глава государства надеется, что стартовавший фестиваль по-настоящему запомнится его участникам, позволит молодому поколению найти новых друзей по всей России, получить уникальные знания и опыт, присоединиться к участию в творческих инициативах «Движения первых», в том числе в период самых длинных в году каникул.

Путин подчеркнул, что фестиваль предоставляет для этого массу возможностей. Его участники могут стать волонтерами науки или юннатами, научиться конструировать роботов, войти в команду обновленной игры «Зарница» — то есть найти для себя то занятие, которое поможет раскрыть весь потенциал.

Всероссийский фестиваль проходит с 1 по 2 июня при участии Российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых». Площадки для проведения событий располагаются в Москве, Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске, а также на территории арт-кластера «Таврида», образовательного центра «Машук», мастерской управления «Сенеж».

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