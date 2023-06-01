Путин подготовил поздравительную речь для участников фестиваля «Движение первых»

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Как сообщают newizv.ru, речь российского президента транслировалась со сцены начавшегося на ВДНХ мероприятия, одной из главных тем которого стал Международный день защиты детей.
Путин поприветствовал всех участников фестиваля, поздравил учащихся и их педагогов, родителей, наставников с Международным днем защиты детей.
По мнению президента, фестиваль, как и само «Движение первых», с каждым годом обретает все более внушительный масштаб, становится интереснее и охватывает все больше аудитории. Путин напомнил, что на данный момент основные площадки мероприятия действуют в 12 городах — от западных границ до Сахалина.
Глава государства надеется, что стартовавший фестиваль по-настоящему запомнится его участникам, позволит молодому поколению найти новых друзей по всей России, получить уникальные знания и опыт, присоединиться к участию в творческих инициативах «Движения первых», в том числе в период самых длинных в году каникул.
Путин подчеркнул, что фестиваль предоставляет для этого массу возможностей. Его участники могут стать волонтерами науки или юннатами, научиться конструировать роботов, войти в команду обновленной игры «Зарница» — то есть найти для себя то занятие, которое поможет раскрыть весь потенциал.
Всероссийский фестиваль проходит с 1 по 2 июня при участии Российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых». Площадки для проведения событий располагаются в Москве, Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске, а также на территории арт-кластера «Таврида», образовательного центра «Машук», мастерской управления «Сенеж».