Путин подготовил поздравительную речь для участников фестиваля «Движение первых»

По мнению президента, фестиваль, как и само «Движение первых», с каждым годом обретает все более внушительный масштаб, становится интереснее и охватывает все больше аудитории. Путин напомнил, что на данный момент основные площадки мероприятия действуют в 12 городах — от западных границ до Сахалина.